Počasna obnova Tržaške ceste v Ljubljani

Nekje sem zasledil, da naj bi obnova Tržaške ceste v Ljubljani trajala do konca decembra.



Morda še dlje, saj je na njej malo delavcev, ki delajo (tako se mi zdi) samo v eni izmeni. Večkrat se vozim po enem pasu po polžje mimo gradbišča od Trga mladinskih delovnih brigad do Šestove ulice ali nasprotno. V »normalnem« delovnem času naštejem od deset do petnajst delavcev. Prejšnji petek, 4. septembra, ob 15. uri sem videl na tem odseku gradbišča tri delavce, v ponedeljek, 7. septembra, ob 14. uri pa štiri.



Zakaj na enem od številnih ljubljanskih gradbišč ne uporabijo več delavcev, hitreje dokončajo delo, potem pa preselijo ekipo na novo gradbišče? Zakaj ne delajo v več izmenah? Hrup »nujnih« nočnih glasnih kulturnih prireditev posebej poleti iz središča Ljubljane odmeva do Rožne doline.