V »top« znanstveni reviji Nature je bil 2016 objavljen članek z naslovom Fizika kihanja. Rezultati meritev pravijo, da se aerosol po kihanju razširi do osem metrov. Foto SHuttertock

Gospod Boris Šuligoj o sebi pravi, da je »vsesplošni nevednež«. Ne bi bilo potrebno: v primeru pisanja o novem koronavirusu v prispevku Virus in matematika (Delo, 2. marca, stran 7) bi lahko poklical, kot to stori običajno. Najmanj, kar bi izvedel, je to, da v mikrobiološki matematiki ena in ena ni nujno dve, ampak lahko nekaj tisoč.Izvedel bi tudi, da pojavu novega koronavirusa sledim od prve javne objave dalje. Izvedel bi tudi, da sem na vlado 26. januarja letos skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja naslovil vlogo, da mi pošljejo načrt RS za primer epidemije in pandemije. Izkazalo se je, da vlada s tem dokumentom ne razpolaga in je mojo vlogo poslala na ministrstvo za zdravje. Tudi to mi zahtevanega dokumenta ni poslalo, se je pa na ta račun prvič sestalo 29. februarja. Moj namen je vsaj dosegel svoj cilj, da se premaknejo. Iz tega je mogoče z gotovostjo trditi, da ta dokument ne obstaja. In da je vse, čemur smo priča, nestrokovna improvizacija.Še bolj od tega moti zaporedno ponavljanje medicinskih »mitov« o kužnosti, ki ne sega dlje kot meter in pol. Še bolj skrb vzbujajoče ni samo ponavljanje »mita«, ampak nesledenje znanstvenim dejstvom. V »top« znanstveni reviji Nature je bil 2016 objavljen članek z naslovom Fizika kihanja. Rezultati meritev pravijo, da se aerosol po kihanju razširi do osem metrov. To pod vprašanje postavlja neštetokrat izgovorjeno trditev, da se koronavirus širi le kapljično, in ne po zraku, kakor kažejo izsledki članka. Če temu dodamo še premikanje zraka, je okužba mogoča na še večje razdalje. Napačne delovne hipoteze imajo za posledico napačne odločitve, ki ogrožajo naše zdravje.Druga nelogičnost je zatrjevanje, kako maske ne zaščitijo, v isti sapi pa pripovedujejo, da zaščitijo čakajoče v čakalnici pred okužbo prišleka s simptomi. Torej z nošnjo mask zunaj ščitimo drug drugega pred okužbo, za katero ne vemo, ali jo imamo. Temu se reče previdnostni princip in logično sklepanje, česar pri odločevalcih ne zasledimo.Virus bi bilo mogoče že takoj zaustavljati tudi na meji. Javno sem predlagal, naj SMS-sporočilu ministrstva za zunanje zadeve pripnejo pomembne informacije, kam v primeru simptomov okužbe s koronavirusom pri prehodu meje. Predlagal sem tudi podaljšanje zimskih počitnic. Nič od naštetega ni bilo sprejeto, zato se je okno, v katerem je bilo še mogoče virus ustaviti na meji, zaprlo. Od tod trditev, da je virus spuščen v RS in po vzoru ošpic lovljeni potencialni prenašalci. Ta virus niso ošpice. Italija pri tem modelu ni imela srečne roke.V primerjavi z nastopom Borisa Johnsona v javnosti na temo koronavirusa si želim, da Šabeder nikoli več ne stopi v čevlje odločevalca. Še posebej srhljivo je bilo njegovo karanje zdravniške zbornice s pozicije moči. Takšne izjave – zgoraj opisana nestrokovnost, blefiranje o pripravljenosti – je tisto, kar vodi v negotovost in nezaupanje ljudi. Od tod izvira strah.Dan pred šolskimi počitnicami sem obiskal koprskega župana Aleša Bržana in mu svetoval, da se o kritični točki, mednarodni meji v Luki Koper, pogovori z epidemiologom dr. Borisom Kopilovićem in dr. Milanom Krekom. Upošteval je nasvet in sklical razširjen sestanek županov južne Primorske, zdravstvene delavce in civilno zaščito. Hkrati je na moj predlog župan Bržan zahteval, da se laboratorijski testi delajo tudi na Primorskem.V naštetem ne vidim »nikakršni zlih ali zarotniški sil«, kakor jih vidi novinar Boris Šuligoj. Jaz zgolj vidim lenobo, nevednost, malomarnost in skrajno nesposobnost, ki se odzrcali v navodilu NIJZ, da na odvzem brisa ne smemo z avtobusi, vlaki in taksiji. Logično, ampak kaj ostane tistim, ki ne razpolagajo s prevoznim sredstvom ali pa so zaradi starosti morali vožnjo opustiti? Ali bo po te prišlo reševalno vozilo? Močno dvomim. Nedomišljeno ogrožanje ranljivih skupin in povečana verjetnost širjena okužb!Pri tem se vprašam, kaj bi bilo potrebno storiti s to nesposobno kohorto, ki bo sama sebe na koncu hvalila, kako dobro so ukrepali ne glede na rezultat. Naj nas pred njimi naprej varuje sreča in naša pamet.