Politični peskovnik

Zlasti SMC si je z predsednikom Počivalškom zapravila ves ugled. Foto Leon Vidic

Začela so se politična preigravanja, kdo bi kam in s kom, kot glavna figura pa se ponuja že v preteklosti občuteni Janez Janša, ki naj bi se po njegovih besedah spremenil iz večno arogantnega in žaljivega politika v kooperativno osebo.Tudi njegova stranka SDS naj bi bila v nasprotju z njegovim dosedanjim ravnanjem in govorjenjem za razliko od nekaterih drugih kooperativna, odprta za vse opcije, čeprav si je težko predstavljati, kako bi bilo to mogoče.Se je pa zlasti zbistrila slika, kdo od politikov bi prodal tudi lastno mater, samo da bi obsedel v poslanskih klopeh in za molčanje ali pa izrečene puhlice prejemal odlično plačo. NSi, Desus, SNS in SMC bi z veseljem stopile v »španovijo« s skrajno desnico, kar sicer ni presenetljivo, a si je to potrebno zapomniti za naprej, za naslednje volitve.Zlasti SMC, ki smo jo nekateri volili z upanjem, da se nikoli ne bo prilepila skrajni desnici in da bo pokončna levosredinska stranka, si je z predsednikom Počivalškom zapravila ves ugled, kar ji ga je sploh še ostalo in na naslednjih volitvah bo pobirala le še Janševe drobtinice.