Politični vrh ne pozna več opravičil

Nobene razprave rimski politik Cicero ni začel drugače kot: »Sicer pa mislim, da je treba Kartagino razrušiti.« Hujskaške izjave, ki so res pripeljale po številnih zgodovinskih obratih do … genocida.



Pri nas ni dosti bolje, politične satelite režejo kot salamo in ti ne vidijo, da salam ne bo zmanjkalo, pač pa bo pokončana demokratična država. Vsa obnašanja vladnih politikov so postopoma postala takšna, da se jih ne bi sramoval noben agitpropovec iz obdobja diktatorjev nekaterih evropskih držav pred drugo svetovno vojno.



Že več kot mesec dni javnost ni dobila pojasnila o vojaškem incidentu ob italijanski meji, ko sta slovenska vojaka ustavila slovensko-tržaški par. Če bi deloval sistem »raporta«, bi ga morala vojska pojasniti naslednji dan! Pa ga ni.



Sramotno izigravanje je omilil samo vojaški sindikat, ki se je edini doslej Tržačanoma opravičil!! Tega ni naredil ne vojaški vrh, ne obrambni minister, ne vrhovni poveljnik.



Predsednik vlade je poskušal incident prevaliti na pleča tržaškega para in redakcije tržaškega časopisa, ki je o tem poročala. Seveda od predsednika vlade ni mogoče pričakovati opravičila, saj bi moral požreti javno zabeležene izjave, s katerimi je javno prizadel naša zamejska rojaka.



Vrhovni poveljnik vojske je imel enkratno priložnost, ko je bil pred kratkim na obisku v Trstu. On bi lahko presekal to dolgo »martrarijo« in se mimogrede opravičil tako tržaški časopisni redakciji kot tudi tržaškima Slovencema. Vsekakor bi se moral obregniti tudi ob izjavo slovenskega veleposlanika v Rimu na račun tržaške časopisne redakcije, ki je poročala o vojaškem incidentu. Nič, nič. (Lepa obleka še ne naredi človeka.)



In to postaja oznaka za sedanji vladajoči državni vrh. Vljudnost, opravičila so postala nekaj nenormalnega. Celo kulturni minister ni izkazal najmanjše vljudnosti poslancem DZ (odbor za kulturo dne 15. julija), ko je pogrešal nekatere privržence, ki niso bili vabljeni. Po več kot eni uri in po pojasnilih, da so seje javne in odprte za javnost, je končno popustil in predstavil predloge zakonov, ki niso v čast vladi, spominjajo pa na neke druge nedemokratične čase.



Zato bi morali ponavljati tudi v javnih občilih, kar je govoril Cicero o Kartažanih, mi pa o sedanjem strankarskem enoumju: Dovolj je!