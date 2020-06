Poslanci proti Teršku po »navodilih«?

Delo je poročalo, da poslanci niso potrdili dr. Andraža Terška za ustavnega sodnika.



Ustava Republike Slovenije v 82. členu pravi: »Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila«.



Pred tajnim glasovanjem o kandidatu za novega ustavnega sodnika Andraža Terška je predsednik vlade »poudaril pomen glasovanja o ustavnem sodniku« (!) in poslance koalicijskih strank pozval, naj bodo v glasovanju »enotni«.



Pomeni, da jih je pozval h kršenju ustave. Pomeni še veliko več, če pomislimo, da premier izvršne oblasti nadzira sestavo ustavnega sodišča.



Po indicih naj bi se poslanci SMC uklonili »navodilu«, naj Teršku ne namenijo podpore, kar zanikajo. Andraž Teršek ni bil izvoljen.



Poslanci, ki so se podredili pozivu k »enotnosti«, kdorkoli so bili, so kolaboranti v preziranju ustavnega določila. Takšno ravnanje bi moralo biti razlog za odvzem »licence« za opravljanje poslanskih funkcij. A zgodilo se ne bo nič, saj jim poniglavosti ni mogoče dokazati.



Ve pa se, kdo jih je pozval k poslušnosti – sam »sveti gral« izprijenega parlamentarizma.