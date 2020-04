Poučevanje na daljavo je dobro zastavljeno

Dotaknil se bom nadomestnega poučevanja, torej poučevanja na daljavo pri nas v času epidemije covida-19.



Vzpostavljeno e-poučevanje je v sedanjih razmerah odlična rešitev. Seveda je mogoče še kaj izboljšati in dopolniti, vendar druge možnosti ni. Stokanje, da nimajo vsi otroci računalnikov ni čisto na mestu, saj so številna podjetja hitro pomagala in tudi šole bi lahko izposodile računalniško opremo učencem. Pa še: roko na srce, danes imajo otroci, skoraj brez izjeme – ker je to od družbe zapovedan socialni minimum – pametne telefone. Tako so lahko v stalnem stiku z učitelji in v znanju lahko napredujejo.



Spremljam delo več otrok, tudi deklice s posebnimi potrebami. Vsi napredujejo. Nekatere snovi bi učitelji lahko razlagali pred tablo ali v laboratoriju prek videokonferenc ali bi bile teme na voljo na TV-programu. Najtežje snovi pa pustimo za čas, ko se bomo vrnili v šolske klopi! Glede ocenjevanja pa: naj se zaključi na podlagi dosedanjih ocen z možnostjo, da se jih glede na razmere in komunikacijo tudi izboljšuje. Vsekakor pa ocenjevanje ne sme biti glavna skrb učencev!



Vsi smo v istem čolnu in pametno in odločno je treba veslati proti bregu rešitve. Škoda, da se pri nas vsaka stvar spolitizira in nam največ veselja prinese vest o sosedovi crknjeni kravi. Le redko znamo stopiti skupaj. No, zdaj je pravi čas za to! Da stopimo skupaj, namreč.