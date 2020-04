Pouk na daljavo v obdobju izrednih razmer

Učitelji objavljajo navodila za obravnavo učne snovi v spletnih učilnicah, učenci pa morajo doma opraviti delo. Foto Jože Suhadolnik

Znašli smo se v razmerah, ki zahtevajo veliko energije, optimizma ter razuma. Vlada je sprejela stroge ukrepe, ki naj bi pomagali zajeziti širjenje koronavirusa, in zaradi tega se je marsikaj v trenutku spremenilo.Vrata so morale zapreti številne ustanove, tudi šole. Tisti, ki nove bolezni najprej niso jemali resno, ker se je vse začelo v »daljni Kini«, in niso upoštevali navodil zdravstvenih delavcev in drugih pristojnih institucij, so utihnili ob grozljivih novicah o številnih umirajočih v sosednjih evropskih državah. Ubogi ljudje.Šole so ustaljeni način izobraževanja zamenjale s poukom na daljavo. To je pomenilo zahteven zalogaj za vse zaposlene v šolstvu, veliko dela in odgovornosti pa se je preneslo tudi na starše ter učence. Učitelji objavljamo navodila za obravnavo učne snovi v spletnih učilnicah, učenci pa morajo doma opraviti delo, ki smo ga na drugačen način prej izvajali v šoli. S pregledom prejetih e-domačih nalog dobimo osnovne povratne informacije o znanju učencev in o temah, ki jih je potrebno dodatno pojasniti. Večino otrok doma zagotovo usmerjajo in nadzorujejo starši, hkrati pa mladi postajajo samostojnejši. Generacija učencev, za katero večkrat trdimo, da preveč časa preživi pred računalniki in drugimi napravami zaradi igric, mora zdaj uporabljati računalnike, tablice in telefone za delo. Ker so spretni, z lahkoto listajo e-učbenike in dostopajo do brezplačnih leposlovnih e-knjig različnih založb.Pred nekaj dnevi je dr. Kristijan Musek Lešnik izpeljal spletno predavanje o pomenu optimizma in zmanjševanju stresa, ker je oboje nujno, da ostanemo zdravi. V trenutnih razmerah se je treba tega zavedati in se potruditi. Začne se pri spoštljivih odnosih. Med novoletnimi počitnicami so nekateri učenci Osnovne šole Ig kot že večkrat nastopili v mladinski radijski oddaji Hudo na RTV SLO 1. Takrat so se mladi gostje oddaje presenetljivo resno pogovarjali z voditeljico in poudarili, kako pomembni so dobri odnosi v družini in družbi ter kako škodljivi so po drugi strani nasilje, različne oblike zasvojenosti (največkrat alkoholizem) in neupoštevanje pravil na cesti, kar povzroči tragedije. Otroci so poleg tega izpostavili, da so starši premalo doma predvsem zaradi službenih obveznosti. Na vprašanje, kaj učence veseli, je voditeljica oddaje dobila naslednje odgovore: branje knjig, igranje inštrumentov in prepevanje, druženje s prijatelji, zabava brez alkohola in drog, iskren smeh, ki ni zlobno posmehovanje, sprehodi s psom v naravi …V obdobju pouka na daljavo in epidemije velja geslo: »Ostani doma.« Zaradi tega imamo čas za nekatere dejavnosti, za katere ga prej nismo našli. Starši so zagotovo več s svojimi otroki. Odsvetovano je sicer druženje vnukov s starimi starši, da jih ne bi okužili, vendar se tudi na ta način mladi učijo sočutja, ko razmišljajo, kdo bo dedku varno dostavil hrano in zdravila ali babici skuhal kosilo. Misliti morajo tudi na delavce, ki danes zaradi pomanjkanja dela izgubijo zaposlitev. Na mamice z dojenčki, ki so jih v Zagrebu ob nedavnem potresu evakuirali iz porodnišnice. Na ljudi, ki v trenutku ostanejo brez doma, vode in elektrike.Mnogim učencem so vzor uspešni športniki. Te dni se številni izpostavljajo in nagovarjajo ljudi, naj upoštevajo navodila in pomagajo ustaviti širjenje nevarnega virusa. Prav oni znajo učinkovito prepričati mlade, da mora biti družabno življenje v tem obdobju drugačno. Ko se bodo razmere umirile, bodo učenci sošolcem in tudi učiteljem navdušeno pripovedovali, kaj vse so poleg učenja počeli doma. Čeprav se niso smeli družiti z vrstniki, so se znali zabavati in sprostiti, večina pa je pomagala staršem pri kuhanju, pospravljanju, zlaganju drv, pranju avtomobila, skrbi za domače živali itd.Pouk na daljavo izvajamo v času, ko smo predvsem odrasli zelo zaskrbljeni, učenci pa, kar morda preseneča, pogrešajo pravi pouk. Namesto zaključka bom omenila besedili dveh učencev. Osmošolec Svit je moral ta teden za domačo nalogo napisati uradno zahvalo in mi jo poslati v e-obliki. Odločil se je, da se bo zahvalil sošolcem, ki so ga razveselili s prijaznimi pismi prijateljstva. Zala, učenka šestega razreda, pa je tik pred izbruhom epidemije napisala pesem, ki bi ji lahko dali naslov Oda šoli – učenka je poudarila, kako dragoceni sta znanje, ki ga pridobi v šoli, in druženje z dobrimi prijatelji.