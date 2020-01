Poziv vladi: Rešite nas zvočnikov na fasadah

Izjema naj bodo zvočniki, ki jih namesti mestna uprava v času decembrskega praznovanja z enako glasbo in primerno jakostjo . Foto Roman Šipić

Hrup, ki ga z zvočniki na fasadah povzročajo gostinski lokali v centru Ljubljane, je moteč za prebivalce.Zato stanovalci ljubljanskih Prečne ulice, Male ulice in Trubarjeve pozivamo slovensko vlado, naj v noveli zakonodaje, ki zadeva hrup v urbanem okolju, jasno zapiše, da je nameščanje zvočnikov na fasade zgradb v mestih prepovedano. Odločitev o tem nikakor ne sme biti prepuščena samovolji županov. Izjema so le zvočniki na fasadah, ki jih namesti mestna uprava v času decembrskega praznovanja, ki igrajo vsi isto glasbo ter s primerno jakostjo (glasba za vzdušje).V zadovoljstvo mi je, da vas obveščam, da so številni turisti v strogem centru Ljubljane presenečeni ali razočarani, da morajo v Ljubljani, ko se usedejo v gostinski lokal k mizam na prostem, poslušati dve ali tri glasbe hkrati, saj imajo sosednji lokali prav tako zvočnike na fasadah, ki motijo tudi turiste. S prepovedjo nameščanja zvočnikov na fasade stanovanjskih zgradb v mestnem jedru bo Slovenija pokazala, da je kultivirana dežela kot večina evropskih držav, kjer je povsod prepovedano gostinskim lokalom nameščati zvočnike na fasade stanovanjih zgradb.To pismo sem poslal tudi dvema ministroma v slovenski vladi, da bi prispeval k ozaveščenosti, da je hrup, ki ga vse leto povzročajo zvočniki na fasadah stanovanjskih objektiv, ki jih namestijo gostinski lokali, problem, dežela izpade kot nekulturna, za vse (stanovalce in turiste) pa je to moteče.