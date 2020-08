Predlog za ministričin dan

Gospa Simona Kustec, zasledil sem, da ste imeli sestanek z ravnateljicami in ravnatelji slovenskih šol.



Upam, da ste jim izrekli zahvalo za velik trud in uspešno delo »od doma« v času karantene, in tudi, da naj jo prenesejo na učitelje ter učence. V tiskanih medijih take vaše zahvale nisem zasledil.



Pišem vam v imenu mnogih staršev, družinskih članov, pedagogov na šolah in vseh učencev, ki so v tem času vložili veliko truda in iznajdljivosti. Predlagam vam, da jeseni (npr. oktobra) za vse šole razglasite pouka prost dan, ki naj se imenuje ministričin dan. To bi bila najprimernejša oblika vaše zahvale za ves trud naštetih v času karantene.



Sam sem hodil v osnovno šolo med drugo svetovno vojno in takoj po njej. Tak dan je včasih obstajal. Imenoval se je ravnateljev dan. Ni vse slabo, kar je bilo včasih, saj ga imam še zdaj v lepem spominu!



Razmislite o mojem predlogu in vsi vam bomo zelo hvaležni. Gre za čustveno in človeka vredno dejanje, ki ste ga gotovo zmožni.