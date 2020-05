Predsednici stranke Desus

Vodstvo stranke je na zadnjih sestankih poudarjalo potrebo po izvajanju aktivnosti iz koalicijske pogodbe. Vodstvo stranke bi v sedanjih razmerah moralo na novo določiti prioritete.



Katere prioritete so to? Demografski sklad – ali je to nujna prioriteta. Kaj in kdaj lahko reši organizacija takega sklada? Moj odgovor: popolnoma nič ali pa je to formacija za generacije čez petdeset let in več.



Večja prispevna stopnja za »javno« zdravstvo: ta bo nujna ali pa dopolnilno financiranje iz drugih proračunskih sredstev, ki jih bodo plačali vsi ali samo nekateri.



Dolgotrajna oskrba starejših tako v domovih kot v domači oskrbi: to je posebno področje, ki je pokrito z obstoječo zakonodajo. Izvajalci storitev praviloma nimajo nikakršnega tveganja za plačilo (vir je pokojnina, svojci ali na koncu občina/država). Organizacija in ureditev razmer pa sta vsekakor potrebni, vendar pozor, vlada za to ni usposobljena.



Priliv novih upokojencev (po celotni opravljeni delovni dobi ali tistih, ki so odpuščeni na »mehko«) bo zahteval bistveno več sredstev iz proračuna, zmanjšal se bo obseg zaposlitev neposrednega ustvarjalnega dela, zaradi obstoječe obremenitve plač, ki je enormna, pa bodo pokojnine kljub višji stopnji za odmero zelo nizke in v nadaljevanju bo nastajala potreba državnem financiranju upokojencev.



Če strnem: kazalo bi dejansko preveriti koalicijske zaveze in postaviti cilje popolnoma drugače. Potrebujemo družbeno reformo – vprašanje je le, ali to hočemo spoznati danes ali bomo to spoznali v prihodnosti zelo kmalu.