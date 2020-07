Prepoved je nujna zaradi naše čebele

Velik korak nazaj pri varstvu čebel: Absolutno! Pod naslovom Velik korak nazaj pri varstvu čebel je Delo 3. julija na strani 4 objavilo prispevek novinarke Maje Prijatelj Videmšek.Gre pravzaprav za nezaslišan predlog, da se odpravi prepoved uporabe pesticidov iz skupine neonikotinoidov, ki pri nas velja od leta 2011. Pred tem se je v Sloveniji zgodil množični pomor čebel, ko smo registrirali te strupe za varstvo rastlin. Zanimivo je, kako današnji predlagatelji odprave te prepovedi utemeljujejo svoj predlog, češ da je treba predpise uskladiti z evropskimi, ki neonikotinoide dovoljujejo.Pa prav za to gre. Že ko smo se približevali Evropski skupnosti, so nas (takratno komisijo za registracijo pesticidov pri nas) od tam spraševali, katere vrste pesticidov pri nas ne nameravamo dovoliti zaradi zaščite naše svetovno znane čebele kranjske sivke. Kljub temu so škropiva te vrste pri nas prišla v promet in povzročila masovne zastrupitve čebel, katerih se še gotovo spominjate. Prepoved uporabe teh pesticidov pri nas je te pomore čebel prekinila in zdaj nekdo z infantilno utemeljitvijo spet sili naše čebelarstvo v nesrečo.Slovenci smo znani po tem, da radi pljuvamo v lastno skledo. Zato: Absolutno, to prepoved je treba pri nas ohraniti zaradi naše plemenite čebele, ki jo ceni ves svet, samo sami tega ne znamo.