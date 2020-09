Preveč je bedarij

Spremljam vse dogodke od pojava koronavirusa, imel sem tudi nekaj prispevkov v pismih bralcev.



Berem in poslušam o predlogih, kako ravnati s starostniki – vse do urnika, kdaj lahko kupujejo, s tem da pokažejo izkaznico prodajalcu!?



Kot devetdesetletnik ugotavljam, da ni problem v zdravstvu, medijih, vladi in njenih inštitucijah ...



Problem je, da je toliko bedarij, ki se nanašajo na starostnike, ker jih predlagajo ljudje, ki sploh ne vedo, ne razumejo, v kakšnem času živimo.



Problem je prizadel vse generacije! A najhujši problem je, da pogosto sprejemajo odločitve ljudje, ki tega niso sposobni! Žal.