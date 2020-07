Pritožba nad voznikom LPP

Osemnajstega julija sem se želel na avtobusu številka 6 z registrsko oznako LJ – LPP 221 na Bavarskem dvoru validirati z mobilno aplikacijo urbana, napolnjeno z 2,7 evra, vendar validacija iz neznanega razloga kljub vsem protokolom ni uspela ...



Več kot aroganten voznik je na moj trud in iskanje rešitve odvrnil z nesramnim »nasvidenje«, ob mojem vprašanju po imenu in priimku pa še bolj arogantno kot njegovo obnašanje z »vse piše na avtobusu« ... đ



Ob izstopu iz vozila mi je nesramno, pri že zaprtih vratih skozi vetrobransko steklo ponudil pisalo ... Proti dotičnemu vozniku zahtevam najstrožje možne ukrepe.



V njegov morebitni zagovor, da nisem bil pripravljen ali zmožen plačati voznine, naj dam na znanje, da vem iz preverjenih virov, da to ni v njegovem opisu del in nalog ...



Ob vsem tem in še marsikateri drugi pomanjkljivosti in nonšalantnosti s strani podjetja LPP, financiranega iz naših žepov, je več kot jasno, zakaj jim število potnikov z leta v leto upada in ne narašča kot drugje v razvitih in omikanih družbah ...