Vlada Marjana Šarca je po dveh katastrofalnih Janševih (zapravljive in varčevalne različice) ter nesposobnih vladah Pahorja, Bratuškove in Cerarja obetala veliko.Res je naredila kar nekaj socialnih popravkov, katerih večino pa je izsilila opozicijska Levica. Brez njene pomoči bi imeli le nadaljevanje prejšnjih vlad brez občutkov za državnost in socialno demokracijo. A naredila je kar nekaj neodpustljivih in nerazumljivih napak. Tako je povsem po nepotrebnem prodala še zadnje ostanke bančnega sistema, še naprej v okviru Nata »rešuje« Vzhodno Evropo pred rusko ekspanzijo in pomaga zatirati terorizem, ki ga dejansko soustvarja.A ostanimo pri malenkostih. Vlada je po zgledu Madžarske napeljala še več sramotne žice ob meji, na kateri nas pred islamizacijo slej ko prej s smrtjo nedolžnih ljudi rešuje Kolpa.Pojdimo k zadnji cvetki, ki nima nič opraviti z ideologijo: gre za socialni problem, zdravo pamet in računstvo. Vlada zdaj že leto dni odpravlja oziroma vsaj pravi, da odpravlja »prostovoljno« zdravstveno zavarovanje in ga prenaša med obvezno. Treba je le sešteti absolutne zneske denarja, ki jih občani plačamo zasebnim zavarovalnicam, nato pa vsoto razdeliti proporcionalno kot pri dohodnini. Rezultat je 0, nobene luknje ni. Razlika med tem, kar plačujemo zdaj in kar naj bi plačevali, je le, da bi po novem nekdo s 400 evri dohodka plačal petkrat manj kot nekdo z 2000 evri dohodka. Za izračun ni treba več od znanja računstva, ki ga učijo v osemletki. A tu se morda skriva problem – predlog ni »naš«, ampak ga pripisujejo Levici.No, neskončnost reševanja je potem še bolj nerazumljiva, saj odpravo »podpirajo« vse stranke, le vsaka bi še nekaj dodala k celovitemu reševanju zdravstva. Zdi pa se tudi, da bo vladi najbrž kmalu še kako prav prišlo ponovno sodelovanje z Levico.