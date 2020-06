Rizična skupina

Pandemija je odlična podlaga za nov ciklus ekonomije obsega, klasičnega vodila za korporacije. Foto Leon Vidic

V naše življenje se je iz neznanega izvora prikradla zahrbtna, zvita nanotvorba – virus, katerega poimenovanje se je spreminjalo odvisno od medijskega razumevanja pojava. Najprej je bil kovida-19, za katerega še danes morda kdo misli, da gre za nov tip avtomobila. Dogodki in krizni štab so me opomnili, da nisem več mladenič, ampak mlajši starček, ki spada v rizično skupino starih nad 70 let, in upokojenec.V samoizolaciji sem čutil nemoč in vse večjo odrezanost od sveta. Še posebej z omejitvijo oziroma določitvijo nakupovalne ure med 8. in 10. uro. Počutil sem se segregiranega, bombardiranega s spletnimi objavami in forumsko kloako. Ob vseh zapisih in javnih nastopih so se mi porajale najrazličnejše misli, ki niso ravno v skladu z unificiranim kriznim komuniciranjem z ljudstvom. Tu in tam so privreli na dan nekateri spomini, kot je, na primer, NNNP (Nič nas ne sme presenetiti) in film Ni prostora za starce ali pa kruto romantični film o starih Inuitih, ki so se, ko je prišel čas, poslovili od družine in se »odpravili na goro«, kjer so umrli in postali hrana za tamkajšnje živali in se tako vrnili v naravni ciklus.V prenesenem pomenu čutim neotipljivo tendenco, ki v tej srečni družini čistega neoliberalnega kapitalizma starejše ljudi »odpravlja v goro«, ker ogrožajo preživetje članov vesele družine, zbrane okoli finančne mize, odvisne od rasti donosov. Problem je, da abstraktna profitabilnost ni primerljiva s kruto naravo preživetja tam na severnem polu, kjer ta inuitski ritual ne obstaja več.Pandemija je odlična podlaga za nov ciklus ekonomije obsega, klasičnega vodila za korporacije. Ciklusne krize so stalnica v občestvu. Kolikor vem, je o krizah prvi govoril že neki ruski carski ekonomist. Po njegovem izračunu se krize pojavljajo v ciklu petdeset let. Ampak to je bilo v 18. stoletju. Zdaj so cikli vse krajši. V 21. stoletju smo se nazadnje soočili z veliko finančno krizo leta 2008, ki nas je stala pet milijard. Zdaj se po dvanajstih letih soočamo z okužbeno krizo, ki jo povzroča agresivni virus, kar je falanga ekonomistov že prevedla v novo finančno krizo.Iz pionirskih časov, ko so trgovali z živino (stock exchange) in zemljo Indijancev, je ostala institucija Wall Street z množico agencij investicijskih skladov, ki služijo s svetovnimi prepadi in dobrinami. Po principu catch the cash so začeli širiti svoje zaslužkarske aktivnosti po svetu z najrazličnejšimi abstraktnimi instrumenti, finančnimi derivati, ki so daleč od nekdanjega pogajanja za ceno živine. Rutinerjem v tem segmentu je že zdavnaj zmanjkalo svežih idej. Zemlja je zanje premajhna in se zato selijo v vesolje in v kriptovalute. Zato je na tej zemeljski skorji kriza koronavirusa več kot dobrodošla za ponovno, klasično denarno infuzijo v te sisteme. Mi smo tu samo privesek, »prekleti komunistični otok«, kamor se z veseljem iz malikovanih držav, na primer ZDA, vračajo izvrženi, socialno nezavarovani rojaki.Ob branju poročil o okuženih in mrtvih se že pojavljajo takšne in drugačne projekcije ter seveda spet finančni nasveti, da je zdaj zaradi padajočih cen čas za nakup delnic (Buffet). Torej eni se mučijo s pomočjo prizadetim zaradi okužbe, pametni pa se medtem v miru ukvarjajo s špekulativnimi posli, ki jih kaos omogoča. Tudi v naših razmerah. Nič novega. Samo poglejte farse v zvezi z maskami in drugo zaščitno opremo. Nateg na nateg.Glede na to je ministrova primerjava tega obdobja s časom osamosvajanja Slovenije sicer skrajno neokusna, vendar vsaj glede zaščitnih mask paradoksalno podobna obdobju osamosvajanja (orožje, tudi že pozabljene maske …)Bravo, covid-19 ali sars-cov-2 ali ...? za to tiho revolucijo pri resetiranju Slovenije.