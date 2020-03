Salto mortale v naši politiki

Še pred dobrega pol leta je bila slovenska politična scena enotno protijanševsko razpoložena in prisegala je, da bo storila vse, da stranka SDS ne bo prišla na oblast, češ da je skrajna desničarska stranka.



V začasno vlado je takrat vstopila celo skrajnolevičarska stranka, kar pa za slovensko javnost ni bilo pregrešno. Vendar: ne neukost in neizkušenost, ampak politična pokvarjenost se je začela kazati že po prvega pol leta Šarčeve vlade, ko manjšinska vlada ni bila sposobna sprejeti nobene od postavljenih nalog v koalicijski pogodbi. Postopoma so vlado zapustili tudi najbolj zvesti koalicijski partnerji, ki so se še pred pol leta zaklinjali na prijateljstvo in pogodbo o sodelovanju, nenadoma pa so zapadli vsak v svoje sebične interese in jim za usodo slovenske države ni bilo več mar.



Nastopilo je krizno obdobje vladanja v Sloveniji, poleg tega pa se je pojavil še koronavirus, ki je že v samem začetku resno ogrozil svetovno javnost. Takrat pa so si prejšnji protijanševski zaklinjevalci čez noč premislili in poklicali prav Janeza Janšo in njegovo stranko na pomoč, naj rešuje Slovenijo. Vi ste že enkrat nosili glavo naprodaj ob slovenski osamosvojitvi, pa jo nosite še zdaj, ko je udarila svetovna kriza z novo človeško kugo! Kaj tu ne nastopa samo neprincipielnost slovenske politike, ampak nastopa prava politična pokvarjenost, češ naj zdaj nekdo drug prevzame odgovornost.



Kaj se tako ravna, ko nastopijo težki časi? Vsak bi se grel samo na sončku, ko pa nastopi kriza, pa puško v koruzo in gremo domov. In ko bo nastalo olajšanje, bodo spet vsi majski heroji.