Sanjamo (tudi v težkih časih)

Prvi teden po imenovanju nove vlade so na TV poučili stanovalce po blokih o prenosu virusa in jim podarili razkužila.



Domove upokojencev so razbremenili. Ob zaprtju šol so gradbenike angažirali z adaptacijami in sončnimi elekrarnami, učitelji telovadbe so razvozili računalnike neopremljenim učencem. Zapornikom so znižali kazni za dan dela pri hmeljarju na dva dneva manj zapora. Pri sodstvu so uvedli elektronsko pošto in videoobravnave. Polovico tovornega prometa so usmerili na železnice, mestni promet pa zmanjšali na 25 odstotkov zasedenosti. V nemestnih občinah so omejili gibanje na deset kilometrov, pešačenje po gozdovih pa priporočili.



Po enem tednu je Tosama že delala maske v treh izmenah, lastnik Gorenja je pomagal pri uvozu opreme s Kitajske, razvijalci Iskre, TP in Domela pa so pomagali, da so v Gorenju pognali linije za dihalno opremo in čistilce mask, ki se že uporabljajo na avtobusnih, železniških postajah, podzemski in po svetu. Lokalom s strežbo zunaj so določili urnike razdalje in razmike, v vladnih službah so pa prišli na eno realizirano izboljšavo (pocenitev) na zaposlenega na mesec.



Kaj pa, če je res?



No, zdaj pa sem se zbudil.