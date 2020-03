SAZU: »V  svoji zgodovini smo previharili številne viharje.«

Pandemija koronavirusa nas je nepričakovano potisnila v krizo, ki je nismo doživeli že več generacij. Način življenja, kot smo ga bili vajeni, se je v trenutku spremenil. Soočeni smo z globalno zdravstveno krizo, ki se spreminja tudi v gospodarsko in socialno obenem. V vseh njenih razsežnostih bo prizadela tudi Slovenijo in njene državljane.



Vse to zahteva odločno in premišljeno ukrepanje, težke odločitve in tudi odrekanje. Na vseh nas je, da po svojih najboljših močeh pripomoremo k uspehu vseh prizadevanj za njeno obvladovanje in vrnitev stanja, v katerem bomo lahko normalno delali, ustvarjali in živeli.



Slovenska akademija znanosti in umetnosti se zahvaljuje vsem, ki se trudijo zajeziti okužbo, skrbijo za bolne in rešujejo človeška življenja. Prav tako se zahvaljujemo vsem tistim, ki skrbijo, da vsi bistveni sistemi v državi delujejo in nam kljub težki situaciji omogočajo, da vzdržujemo kolikor toliko normalno življenje. Hvaležni smo vsem, ki s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo, inovativnostjo in vztrajnostjo delujejo v dobro vseh nas.



Slovenska akademija znanosti in umetnosti pozdravlja ukrepe, ki jih je v zvezi z epidemijo, gospodarsko krizo in socialnimi posledicami sprejela Vlada Republike Slovenije. Prepričani smo, da gredo v pravo smer. Pozivamo in prosimo vse državljane Republike Slovenije, da so odgovorni in brez izjeme upoštevajo nasvete in navodila, ki so jih sprejeli Vlada in drugi odločevalci, saj je to bistveno za čimprejšnji izhod iz krize. Prav tako pozivamo vse državljane k solidarnosti, pomoči, (samo)iniciativnosti, potrpežljivosti in razumevanju.



Člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti aktivno in po svojih najboljših močeh sodelujemo v obvladovanju krize. To velja zlasti za člane razreda za matematične, fizikalne, kemijske in tehnične vede, člane razreda za naravoslovne vede in člane razreda za medicinske vede, ki v svojih matičnih okoljih, na univerzah, inštitutih in zdravstvenih ustanovah s svojim znanstvenim in strokovnim delom delajo v dobro vseh nas. Prek akademijskega Sveta za razvoj, ki smo ga ustanovili lani, smo vzpostavili komunikacijo s Kitajsko in odprli eno izmed poti za pridobitev nujno potrebne zaščitne in zdravstvene opreme.



Spoštovane državljanke, spoštovani državljani Republike Slovenije, v svoji zgodovini smo previharili številne viharje. Tudi tega bomo. Težki trenutki so čas, da stopimo skupaj in pozabimo na stvari, ki nas razdvajajo. Zdaj je takšen trenutek. Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo!