Še ena pandemija?

Očitno je pojav epidemije in nato pandemije pomagal k razmišljanju in odkrivanju novih spoznanj. Sem spada spoznanje o »okuženosti« sveta z nadvlado anglo-ameriške kulture in izkoriščanju preostalega sveta.



Gre za ogromne zaslužke ameriških multinacionalk, kot so Netfix, Youtube, Amazon, Prime, Google, ki so v času pandemije covida poleteli v nebo. Ob tem ne smemo pozabiti na že dolgo znano glasbeno, filmsko, literarno, jezikovno in še kakšno industrijo, ki prinaša vsako leto nekaj sto milijard dolarjev dobička. Poleg materialnega izkoriščanja pa je še bolj pomembno prikrito duhovno siromašenje preostalega sveta.



Obravnava direktive Evropske unije o obdavčevanju prihodkov multinacionalk, peticije glasbenikov zaradi izpada prihodkov in tudi dober članek v Delu 27. maja o metanju denarja čez mejo lepo kažejo na posledice te kulturno-jezikovne pandemije, ki traja že nekaj desetletij in zajema poleg kulturno-jezikovnega tudi politično, vojaško, ekonomsko in psihološko področje. Gre v resnici za nadaljevanje vojne z orožjem, a z drugimi sredstvi za čim

večji dobiček multinacionalk.



Čas je, da se svet upre tudi tej pandemiji nenasitnega izkoriščanja ter ropanja narave in ljudi ter da poiščemo drugačno – na primer, da v šolskem sistemu odpravimo prisilni pouk angleščine, zahtevamo porabo denarja za razvoj in odpravo lakote, ne pa za orožje, da dosežemo pravično obdavčitev in razporeditev bogastva, da razvijamo zavest o enotnosti in dragocenosti narave ter življenja na Zemlji, da začnemo uresničevati Splošno deklaracijo OZN o človekovih pravicah ...



Primerjava virusa na področju zdravja z virusom na kulturno-jezikovnem področju je namerna za ozaveščanje pomena in obsega okuženosti. Zato naj končam z besedami napovedovalca: »Razmišljajte s svojo glavo!« Bo šlo?