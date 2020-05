Seniorske olajšave ni več, računi so ostali

Kot ugotavljam, od leta 2014 v Sloveniji ni več starih ljudi, natančneje seniorjev. Takrat je bila namreč pri dohodnini ukinjena tako imenovana seniorska olajšava za osebe, starejše od 65 let.



Nazadnje je bila priznana za leto 2013 in ob upoštevanju še splošne in pokojninske olajšave ni bilo treba plačati dohodnine upokojencem, ki so prejemali manj kot 1332,03 evra mesečne pokojnine. Nadaljnjih šest let je bila meja neobdavčene pokojnine pri 1095 evrih (z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave). Za leto 2020 je ta meja določena pri 1173 evrih.



Če se navežem na članek v Delu z dne 20. aprila 2020 glede oskrbnin v domovih za starejše, pridemo do sledečih podatkov.



Oskrba IV: najnižja cena 29,95 evra na dan x 31 dni = 928,45 evra na mesec; oskrba IV: najvišja cena 49,34 evra na dan x 31 dni = 1529,54 evra na mesec. Recimo, da oseba nujno potrebuje tovrstno kategorijo oskrbe in ima zasluženo pokojnino v bližini tega zneska (najvišjega): po črki zakona ji bodo izdali še položnico za plačilo dohodnine!



Če ima otroke ali še živega partnerja in so zmožni doplačevati manjkajoči znesek, je to v redu. Kaj pa, če teh pogojev ni? Recimo, da je oseba ostala sama ali pa so otroci z nizkimi dohodki ali brezposelni? Nastanejo lahko hudi eksistenčni problemi! Ali se vlada tega zaveda?



Vsi vemo, da sta v življenju dve stvari neizogibni: davki in matilda. Zgoraj navedeni problem doplačila dohodnine je samo eden v nizu ukrepov za diskriminacijo starejših, ki jih je čedalje več – na primer zapiranje pošt na podeželju, odstranitev poštnih nabiralnikov, likvidacija bankomatov. Bizaren primer je bil zaradi epidemije covida tudi obvezni nakupovalni čas za starejše, a k sreči ta zapoved ni trajala dolgo.



Edina institucija v Sloveniji, ki še priznava seniorje, je Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Kot dolgoletnemu krvodajalcu so mi povedali, da po 65. letu moja kri ni več dobra, čeprav je v nekaterih evropskih državah ta meja 70 let za zdrave krvodajalce. Ostali tiščijo glave v pesek (vlada, ministrstva, Desus).



Ne prosim za odgovor, ampak ga zahtevam!



Lep pozdrav od starejšega mladinca 69+ (tako se deklariram).