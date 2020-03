Širi se »kužna bolezen«

Spopadamo se z neznatnim virusom. Zanimivo, kakšno stanje lahko povzroči en droben virus. Pa mi mirno živimo tako, da izumirajo živalske in rastlinske vrste. Brez kančka slabe vesti. Potem pa nas en sam drobcen virus zamaje. Prestraši.



Je še ena kužna bolezen, ki se širi, ki tudi kosi s smrtjo, revščino in brezupom. Kot kuga. Zanimivo je to, da jo kar toleriramo. Čeprav kaže vse znake hude bolezni. V zadnjem času je ponovno v strmem porastu. Kljub temu ne jemljemo testov, nihče ni v karanteni in bolni niso samo klicenosci, ampak odkrito širijo bolezen z besedami in dejanji.



Bolezen se imenuje nestrpnost do drugih, nestrpnost do drugačnih. Ima tudi latinsko ime. Kaže se v sovražnem govoru, v kopičenju bogastva na račun drugih in narave, uveljavlja se tiho in glasno v nasilju in vojnah. Posledice so reveži, begunci, mrtvi, zapostavljeni, preganjani. In še ena zanimivost te bolezni. Lahko si sam žrtev, vendar če se okužiš in dobiš moč in oblast, potem se kažeš v še hujši obliki.



Cepivo proti tej bolezni je, vendar nas prepričujejo, da ga je zmanjkalo. Očitno se s tem cepivom ne da dovolj zaslužiti. Na vsak način bi morali biti proti tej bolezni cepljeni kot otroci, ker je za odrasle lahko pogubna.