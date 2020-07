Slovenščina v parlamentu

Kdor si hoče »obogatiti« slovenščino, naj se vključi najmanj za pol ure v eno izmed parlamentarnih razprav. Ker je osnovno orodje politikov beseda (navedba je iz parlamenta) oziroma slovenščina, je žalostno, da je precej poslancev, ki jo neusmiljeno mrcvarijo.



Izgleda, da so se nekateri učili v šoli slovenščine kot drugega tujega jezika in sproti prevajajo iz angleščine v slovenščino, kar jim ne uspeva najbolje, posebno pri predlogih. Vse, kar je v nadaljnjem spisu v narekovajih, ni zraslo na mojem zelniku, ampak je bežen posnetek parlamentarnega jezika, ki ga bom uporabil zato, da me bodo morebitni bralci »lažje« razumeli. »Nekaj se bom zapičil« v rabo našega maternega jezika v hramu politike. »Kam mi to gremo?« Upam, da ne bom dobil odgovora, da »definitivno ne rabim skrbeti okrog tega« in da zadeva ni »relevantna«. Bojim se, da smo »okrog parlamentarnega jezika v resni buli«.



Pri pisanju se skušam »zadržati z normalnim tonom« ter »dodati kapljice v mozaik razpravljanja«. Ponosen sem, da mi je uspelo razvozlati »interventno derogacijo«. Mojih osem let latinščine ni zadostovalo in priznam, da sem poiskal pomoč v latinskem slovarju. Morda se bodo oglasili tudi »strokovci« in »​strokovke« na področju slavistike ter povedali, kaj si mislijo o »apdejtanju« slovenščine v parlamentu. Vsaj nekateri, ki »kaj vejo na to temo«. Imen govorcev ne bom omenjal (»Nomina sunt odiosa« oziroma imen se ne omenja, Cicero), da ne bo kdo »streljal očitke na mojo stran« in me obtožil »grezničnega čivkanja« (Izreden prispevek k bogatenju slovenskega jezika! V razpravo nisem »ruknil podtaknjence« in nimam namena, da bi vam »pajdaško nekaj očital«).



Navedenih cvetk si nisem izmislil in predstavljajo le vrh ledene gore, saj obstajajo posnetki sej. Kdor ne verjame, naj si jih ogleda. Upam, da nisem dregnil v osje gnezdo in ne bom »zakuril zadeve« (nov prispevek k bogatenju slovenskega jezika). Opravičujem se tistim poslancem, ki so v manjšini in uporabljajo sprejemljiv slovenski jezik – v nasprotju s tistimi, ki govorijo v štajersko-hrvaško-mongolskem dialektu z dodatkom »about« in »my ass« angleščine. Poslanci, skrajšajte neskončne razprave npr. »o dopolnilih k amandmajem« in ne sprejemajte novih in novih zakonov po tekočem traku. »Čim bolj pokvarjena je neka država, tem več zakonov ima.« (Tacit)



V razpravah bodite kratki in razumljivi. »Govorec, ki mu manjka globine, gre v širino.« (Charles de Montesquieu) Če boste to upoštevali, ne bo težko najti vsaj urice časa na teden za spoznavanje osnov slovenskega jezika: razlikovanje med moči in morati, postavljanje pridevnika za samostalnik (»na teh sejah zadnjih«), vikanje (Kaj ste rekla?) itd. Gre za osnove, da ne bom dlakocepil. Za to ne bo potrebna dodatna »kvota penez«, kaj šele »helikopterski puš denarja«. Kot preprost predstavnik ljudstva upam, da si boste navedeno vzeli k srcu in boste »kao sodelovali« ter mi ne boste odgovorili, da »temu ni tako«. Izraz je postal na žalost vseslovenski.



»Kdor živi od upanja, umre od posta.« (B. Franklin)

Za morebitne napake se opravičujem, saj veste: »Naj prvi vrže kamen tisti, ki ... (Po Janezu, Novi testament 8,7)