Slovenska znanost in covid-19: razpis za 3 milijone evrov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) je objavila javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo covida-19, v katerem namerava povečati financiranje programskih skupin, ki se ukvarjajo s problematiko pandemije covida-19. Financiranje izbranih programov se bo povečalo za leti 2020 in 2021, predviden obseg razpoložljivih sredstev za povečanje financiranja raziskovalnih programov za leto 2020 pa znaša tri milijone evrov. Super. Slovenska znanost se bo ukvarjala s problematiko virusa in različnih vidikov epidemije.



Razpis ni bil načrtovan v skladu z najavo programa dela ARRS, ampak je zaradi situacije prišel kot izjema. Tudi tako je bil predstavljen. Vedelo se je, da bodo izjemno kratki roki za oddajo vlog, predstavljeno je bilo, da bo tudi kratek rok odločanja o sprejetju ali zavrnitvi projektnih vlog. Skratka, zaradi resnosti situacije in operativne naravnanosti razpisa je bilo slutiti, da bo tokrat slovenska znanost lahko zelo uporabna in bo učinkovito prispevala svoje znanje v boju proti pandemiji. Pa se je zopet zalomilo.



Razpis je bil objavljen 2. junija, tri mesece po začetku razglasitve epidemije v Slovenji. Predvidevam, da je to hitro glede na hitrost delovanja uradniškega aparata in zmožnost alokacije predvidene količine sredstev. Čeprav v boju z virusom to nikakor ni hitro. Pa denimo, da je to še sprejemljivo. Recimo, da smo sedaj v vmesnem obdobju med enim in drugim valom in da bomo vsaj za drugi val epidemije pripravljeni. Ne nazadnje smo tudi slovenski znanstveniki že v tem obdobju, ko ni bilo namenskega financiranja, nekaj delali na to temo. Mogoče ne organizirano, pa vendarle.



Potem pa je prišel razpis. Prvo presenečenje je bilo, da imamo šest tematik razpisa, pri čemer izstopata po finančni strukturi dve, za kateri je namenjeno 2,4 milijona evrov, za ostale štiri pa je namenjenih »samo« 600.000 evrov. Prva tematika (tematika A) je namenjena bazičnim in kliničnim raziskavam sars-cov-2, covida-19 in pridruženim boleznim, druga tematika (tematika B) pa diagnostičnim, terapevtskim in preventivnim pristopom pri obvladovanju covida-19. Osnovni namen raziskav v teh tematikah je tako osredotočen predvsem na odkrivanje novih cepiv in terapevtikov za to in podobne bolezni ter razvoj medicinskih metod in opreme za diagnosticiranje in zdravljenje te bolezni.



Ostale štiri tematike so v glavnem namenjene nemedicinskim raziskavam in so zaradi tega tudi nižje finančno ovrednotene (čeprav so med njimi tudi take tematike, ki so najmanj toliko pomembne za delovanje države v času epidemije in obvladovanje širjenja epidemije kot prvi dve). Pa ne bom o tem polemizirali. Ne nazadnje preprosta pamet pove, če bomo odkrili cepivo in zdravila, bomo obvladali tudi to bolezen. Pa bomo v Sloveniji to res zmogli? Ali imamo v Sloveniji res ustrezne kapacitete, da bomo za ta denar v tem času sposobni razviti cepivo in/ali zdravila za to bolezen? Še velike nacije imajo s tem ogromne težave.



Drugi problem razpisa je bila sama prijavna vloga. V prijavni vlogi – ki jo je bilo, mimogrede, še vedno treba napisati v slovenskem in angleškem jeziku – je bil večji del namenjen hvaljenju, kako dobri smo, in ker smo tako dobri, bomo lahko še kaj naredili na področju raziskav covida-19. To z drugimi besedami pomeni, da tisti, ki je bil dober do sedaj, bo tudi dober za raziskave covida-19, pa četudi se ukvarja s čisto drugimi področji. Važno je, da ima dovolj točk v Sicrisu. Vsebina ni toliko pomembna. Tudi rezultati ne bodo pomembni. Uporabna vrednosti raziskav pa je še najmanj pomembna. Ali je to razpis, ki naj bi reševal problematiko epidemije covida-19 v Sloveniji? Ali je to bolj razpis (kot tudi nekaj do sedaj), ki bo vsakemu dal malo, da bomo pisali znanstvene članke in ustrezna poročila, rezultati pa ne bodo nikomur v korist?



Po zaključenem razpisu je prišlo še eno presenečenje, da bo zaradi velike količine vlog ocenjevanje zaključeno septembra 2020. Kako, prosim? Ali ni bil to razpis, ki bi se zaradi urgentnosti situacije moral pripraviti in zaključiti že marca in ne junija, sedaj pa se bo šele septembra? Torej septembra bodo prijavitelji izvedeli, ali so izbrani ali ne. Takrat bomo že v drugem valu. In kaj bo slovenska znanost ponudila za obvladovanje epidemije do takrat? Ali bomo potem v nekaj mesecih razvili cepiva in zdravila ter postavili nove diagnostične metode in epidemiološke modele, preučevali obnašanje ljudi ob epidemiji in dajali psihološke nasvete? Kje je tu učinkovitost in uporabnost raziskav?



Zopet bodo/bomo pisali znanstvene članke in se bomo hvalili, kako dobri da smo. Seveda bomo pisali tudi ustrezna poročila, da bo ARRS zadovoljen, od praktične uporabe naše znanosti pa nič. Tudi tokrat nič. Škoda. Pa tako dobro je kazalo.