Sobivanje skozi puškino cev

Lani ob približno tem času, na vrhuncu medijsko-političnega dogajanja v zvezi z odstrelom zveri, je predsednik Lovske zveze Slovenije (LZS) izrekel besede: »To ni več lov v pravem pomenu besede, to je le še izvrševanje naloge, razprodaja medveda in razvrednotenje čisto vsega.«



SLS je ponujala vsakemu lovcu za legitimni odstrel volka 500 evrov in mimo sindikata kmetov grozila oblasti s protestnim shodom ob odprtju sejma v Gornji Radgoni. Predsednik sindikata kmetov je zahteval brezpogojni odstop okoljskega ministra. Kmetijska ministrica je razjarjenost kmetov preusmerjala na sodišča in nevladne organizacije. Po razlagi obeh ministrov so škode, ki so jih utrpeli rejci drobnice in drugi kmetje, nastale zaradi sodnih odločb. O tem, da so v preteklosti državni odloki o odvzemu zveri iz narave padali na upravnem sodišču zato, ker so bili nezakoniti, ni bilo govora.



Oblast se je znašla v navzkrižnem ognju zahtev sindikata kmetov po takojšnjih radikalnih ukrepih (streljanju zveri celo do zmanjšanja njihovega števila na polovico, iztrebljenju volka na določenih območjih), ki so jim oporekali tako strokovnjaki kot naravovarstveniki in tiha večina ljudi. Ogorčeni kmetje so stroko napadli z očitki, da ne opravlja svojega dela, preostalim pa očitali, da dajejo prednost zverem pred ljudmi.



Kljub peticiji s 13.500 podpisi ljudi, ki so nasprotovali odstrelu medvedov in volkov, ter kljub ugotovitvam stroke, da splošen odstrel zveri ni učinkovit za zmanjšanje škode, je bil sprejet interventni zakon, do katerega so se negativno izrekli najprej zakonodajno-pravna služba državnega zbora, nato del strokovnjakov in lovcev. Ko ga je aprila 2020 ustavno sodišče razveljavilo, je državni zbor umaknil predlog novele zakona, ki je predvidevala še večji odstrel. Namesto tega je agencija za okolje dva meseca pozneje izdala dovoljenje za odvzem 115 medvedov iz narave z odstrelom do konca septembra 2020.



Strokovnjak za zveri Miha Krofel, ki je sodeloval že v prvem obsežnem proučevanju volkov v Sloveniji, je razložil, da povečanje števila napadov na domače živali ni povezano s številom volkov. Med letoma 2010 in 2014, ko se je povečalo število volkov z 39 na približno 50, so se škode zmanjšale za 74 odstotkov, kar je bilo posledica predvsem vpeljevanja učinkovitih zaščitnih ukrepov za drobnico. Leta 2018 je zaradi odstrela, povozov in drugih vzrokov umrlo 11 volkov, med njimi 3 alfa volkovi.



Raziskave so pokazale: kadar trop izgubi katerega izmed ključnih članov, se poveča verjetnost, da se bodo preživeli volkovi preusmerili v plenjenje domačih živali. To je najverjetneje posledica zmanjšanja njihove uspešnosti pri lovu na njihov naravni plen (jelenjad, divji prašiči, srnjad).



Oblast se je ponovno odločila za skrajen ukrep: splošen odstrel medveda, čeprav slovenska in evropska zakonodaja dovoljujeta odstrel kot glavni ukrep upravljanja medveda šele potem, ko so izkoriščena vsa preventivna sredstva (npr. prenehanje krmljenja medvedov in povečano financiranje zaščitnih ukrepov v okviru kmetijske politike), kar se ni zgodilo. Pripomb stranskih udeležencev (društev, ki imajo pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih postopkih), ki so opozarjali, da je vladni ukrep utemeljen na enak ali prilagojen način kot pri dokumentih, ki jih je MOP izdajalo v preteklih letih in so bili s strani sodne veje oblasti spoznani za nezakonite oziroma neustavne, ni upoštevala.



In tako zdaj v naši deželi pobijajo medvede. Ne samo tiste, ki povzročajo konflikte. Cilj je zmanjšanje populacije. Po načrtu streljajo večinoma (70 odstotkov) mlade živali.