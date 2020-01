Sodniška odločitev, ki nam ni v ponos

Rupnikovega protinarodovega delovanja ne morejo sprati vsi sodniki tega sveta. Foto Dejan Javornik

Vrhovno sodišče je kolovodjo zločinske kolaboracije z okupatorjem Leona Rupnika rehabilitiralo. Presenečenje? Nikakor ne. Je le vrh scenarija zagovornikov in potomcev domobranstva. Čakali in dočakali so primerno klimo, ne samo pri nas, tudi v Evropi, in dotičnim sodnikom ni bilo težko sprejeti takšne odločitve.Rupnik je rehabilitiran, in to kljub nedvomnim dokazom o njegovem tesnem sodelovanju s smrtnim sovražnikom slovenskega naroda. Še leta 1944 je v govoru izjavil: »Slovence lahko reši samo zmagovita Evropa. Evropo pa mora pripeljati k resnični zmagi samo Nemčija.« Mislim, da je k temu vsak komentar odveč.Ja, res je, papir vse prenese, tudi takšno sprevračanje zgodovinskih dejstev. Je pa tudi res, da Rupnikovega protinarodovega delovanja ne morejo sprati vsi sodniki tega sveta. Skrajna desnica slavi, kje ste levičarji, zagovorniki NOB?Se zavedamo tega, da bo mogoče že jutri na nekem vogalu sredi Ljubljane pisalo: Ulica generala Rupnika. Bomo tudi to mirno dopustili?