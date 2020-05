Sovraštvo je lahko dostopno

Kamorkoli pogledaš, naletiš na medijske strani, pri katerih že iz naslova novice lahko uganeš, ali jo piše levi ali desni.



To je postalo edino merilo za tehtnost zapisanega. Med njimi so celo doktorji in intelektualci. Vsaj po nazivu, če ne po kulturi srca. S tem, da tisti, ki se niti ne podpišejo pod svoje pisanje, imajo toliko »jajc«, da brez sramu škropijo po »ta drugih« le še strup.



Toliko sovraštva, nizkih strasti in laži, ovitih v celofan »za dobrobit naroda in resnice« pa še nismo doživeli. Kot bi koronavirus v ljudeh sprožil tisto najslabše, kar so ujčkali v sebi dolgo let in so končno dočakali trenutek osvoboditve! Kultura in spoštovanje mnenja drugega sta pojma, ki sta jim popolnoma neznana, da o pismenosti sploh ne govorimo. Človeški »šoder« je zasedel precejšnji del medijev. Če to bereš, postaneš bolj kužen, kot bi te zadela korona. Kdaj in kako se bo to nehalo?



Podprimo nacionalne medije, tudi moralno. Če ne bomo, se nekega dne lahko zbudimo v blodnjaku neomejenih laži in sovraštva.



Ostanimo pametni in ne le zdravi. Upam, je bila nedavna prvomajska budnica namenjena predvsem temu, da je zbudila dobro v nas, dokler še vemo, kako veliko pomeni za obstoj sveta. Dobro, namreč.