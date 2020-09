Stres v naših življenjih

Prišli smo do točke naših življenj, ko se stresu preprosto ne moremo izogniti. Pa naj bo stres prisoten v družinskem okolju, v službi ali šoli. Stres je med nami. Brez potrebe si zatiskamo oči, raje raziščimo možnosti.



Zavedati se moramo, da se stres začne že pri majhnih otrocih.



Kako mislite, da se otrok počuti, ko od njega starši vedno nekaj pričakujejo in ko njihovih pričakovanj ne doseže, sledi razočaranje?



Otrok bo počasi padal v stres, ki bo vodil do različnih vedenj, kot so depresija, agresivnost in druge vedenjske motnje. Vse to vodi tudi do slabe samopodobe in nesamozavestnih otrok.



Ko pridemo v šolska leta, je tukaj spet stres – pred domačimi nalogami, testi, spraševanji, stres pred očitki drugih ljudi. Kaj si bodo mislili, ker sem dobil slabo oceno? Kasneje preidemo v stresne situacije, ko iščemo zaposlitev in je ne najdemo, ali pa ko najdemo službo in tam nismo srečni.



Mi kot posamezniki se moramo zavedati stresa, ampak to je lažje reči kot narediti. Tematiko opisujem, ker sem sama prestala isto. Nisem se znala spopadati s stresom v svojem življenju in to me je privedlo do zdravstvenih težav s ščitnico. Potrebovala sem čas, razmislek, energijo in prave ljudi, da sem začela življenje drugače dojemati. In danes je obdobje, ko je stres še bolj močan.



Pritiski letijo z vseh strani in mi moramo pravilno reagirati. Kako? Ljudje smo bitja, ki enostavno ne moremo delovati brez kritiziranja. Kritiziramo vzgojitelje in učitelje, da ne znajo vzgojiti otrok, kritiziramo starše, da se z otroki nič ne ukvarjajo, kritiziramo šefe nad nami, ker nam vedno postavljajo nova pravila, ne strinjamo se politiko – čeprav se mogoče ne zavedamo, da tudi oni vsak dan doživljajo stresne situacije in jih hočejo s svojimi nasmeški samo prekriti.



Marsikdo se skrije za masko smeha, ko je pod stresom. In ljudje tega ne opazimo.



Ne opazimo, da je nekdo pod stresom, da nekdo ne ve, kako naprej. In tega je ogromno. In kaj ne bi bilo bolje, če bi kdaj dvakrat vdihnili, zaprli oči, preden bi izrekli zlobno opazko? Ne bi raje premislili in se prelevili v zgodbo človeka, ki ga hočemo soditi? In ko vidimo, da se nekdo utaplja v stresu, mu pomagajmo in ne odidimo stran.



Vsak od nas naj se osredotoči le na pomembne stvari, odide v naravo vsaj za pet minut in si privošči malo časa zase. To so kratki nasveti, ki lahko olepšajo in podaljšajo življenje. Živa bitja ne umiramo zaradi bolezni, ampak zaradi stresa.