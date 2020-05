Svoboda gibanja ali življenje?

Zadnje mesece so me prepričevali, da covid-19 zame predstavlja najhujšo smrtno nevarnost.



Kot pa berem, poslušam, vidim v sredstvih javnega obveščanja, me potem, ko bo covid popustil (Kdaj bo dovolj popustil?), čaka še bolj drastična nevarnost kratenja naših demokratičnih svoboščin v osebi J. J. in dejavnikov okoli njega.



Covid nam zdaj in srednjeročno omejuje svobodo fizičnega gibanja, svoboda gibanja in izražanja misli pa bo omejena dolgoročno. Ta občutek se mi kaže kot še bolj grozeče spoznanje, potem ko sem 27. aprila na javni televiziji videl neorganizirano, spontano množico demonstrantov brez mask na Šubičevi ulici v Ljubljani in Mariboru.



Protestniki med prvomajskimi prazniki, vas pa sprašujem: Kaj je večje zlo – ali z zakonom omejeno svobodno gibanje in blizu sto umrlih ali le neobvezni pozivi glede obnašanja v času epidemije in 200 ali veliko več umrlih, vsi zaradi covida?