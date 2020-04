Tako mora postati prav

Pa nas je virus prisilil, da znamo malo bolj prisluhniti drug drugemu, da se znamo vključevati v razpravo o določenem problemu in iz nje potegniti rešitve, sprejemljive za čim širši krog tistih, ki jih problem zadeva.



Spet smo pripravljeni pohvaliti dobro opravljeno delo, spet so nam pri srcu zdravniki in drugo zdravstveno osebje, ki smo jih do pred kratkim samo kritizirali in jim pripisovali vse grehe, ki tlačijo zdravstveni sistem. Tudi politika je imela tak odnos.



Očitno je virus zakoličil obdobje, ko je odnesel vrag šalo in ko hočeš nočeš spoznavamo, da so nekateri le hodili v šole zato, da bi na določenem področju vedeli več od povprečja, in da so njihovo znanje in nasveti lahko koristni. Politiki so se zbali odločati o življenju in smrti in so se nenadoma zavedeli, da niso vsevedi in usposobljeni za vse. Čeprav nekateri na medmrežju še pametujejo, se v odločitvah, ki ta hip krojijo naš vsakdan, opirajo na strokovne presoje.



Tako bi moralo biti na vseh področjih življenja naše družbe tudi potem, ko bo virus postal preteklost.



O vseh problemih skupne narave moramo spodbuditi oblikovanje predlogov za njihovo reševanje, si vzeti čas za presojo vseh in s strpno izmenjavo mnenj priti do najboljše rešitve, ki bo sprejemljiva in obvezna za vse. Upam, da bo tako.