Taksi v Ljubljani? Ne, hvala!

Ko pristanem kje na tujem, me pogosto razveseli postajališče taksijev, kjer so le-ti podobne oblike, urejeni in nekje v bližini stoji tabla z razdaljami do najpomembnejših krajev in cenikom.



Kaj pa v Ljubljani? Še vedno so nekatera vozila stara, dotrajana, z razbitimi blatniki, zanemarjena, smrdijo po tobaku, na zadnjih sedežih ni dovolj prostora zame, čeprav merim le 170 centimetrov. Veliko voznikov je neurejenih, neobritih, poleti vozijo kar v natikačih, oblečeni so v nekakšne majice, ki so videle boljše čase pred kakim desetletjem. Pogosto se moram s prtljago ukvarjati kar sama. Zgodilo se mi je celo, da mi ob koncu vožnje voznik niti ni prišel odpret prtljažnika.



Od 1. julija 2021 bomo znova predsedovali Evropski uniji in si po nepotrebnem delali sramoto, če česa ne ukrenemo. Prevoze s taksiji bi moralo regulirati mesto Ljubljana, in če jih ne bo, bo morala ukrepati država, saj gre za njen ugled.

Recept je povsem preprost: mesto naj sprejme odlok, ki regulira delovanje taksističnih služb in ki ga preverja in sankcionira mestno redarstvo.



Avtomobili naj bodo stari največ pet let, enotnega videza, enake barve (predlagala bi zmajsko zeleno ali kombinacijo zmajsko zelene in bele), enotne oblike, z dovolj prostora za vse potnike. Imajo naj dovolj prtljažnega prostora za najmanj štiri velike kovčke. Vozila naj bodo sistematično očiščena vsak dan pred začetkom delovnega časa, po potrebi tudi med njim.

Vozniki/voznice, in ne le lastniki taksističnih podjetij, naj imajo licenco za opravljanje taksistične službe, vsak dan naj bodo sveže umiti, moški tudi obriti, oblečeni v čisto srajco (ne majice!), dolge hlače ali krilo in obuti v zaprte vozniške čevlje.



Vozniki/voznice naj bodo tudi vljudni in ustrežljivi in naj pomagajo potnikom pri prevzemu in oddaji prtljage. Kazen za nespoštovanje pravil: odstranitev vozila in/ali voznika iz prometa, pri večkratnih kršitvah odvzem licence.



Rok za uvedbo pravil naj bo pet let, vsa predpotopna vozila in zanemarjeni vozniki pa morajo z ulic izginiti že leta 2020.