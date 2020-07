Težaven dostop na Onkološki inštitut

Petnajstega julija sem teto peljala na pregled na OI. Ker je stara gospa pri enaindevetdesetih letih in se sama ne znajde, sem dobila od njenega zdravnika dovoljenje, da jo spremljam.



Vhod je zdaj z zadnje strani, ne razumem pa, kako naj bi to pripomoglo k preprečevanju okužbe.



Na ozki dovozni cesti se namreč tare reševalnih vozil, ki stojijo tudi na cesti, ker je na dovozu premalo prostora. Umikati se je treba reševalcem, ki razlagajo ljudi na zložljivih posteljah, ljudem na vozičkih ter prihajajočim in odhajajočim ljudem, za kar je res premalo prostora. Pa še nevarno je, če moraš podpirati osebo, ki težko hodi.



S sprednje strani teh težav nikoli ni bilo, zato mi ni jasno, zakaj je bil tak ukrep potreben. Zdaj je vsakomur jasno, da si je treba nadeti masko in razkužiti roke, če kdo pozabi, ga prijazno medicinsko osebje na to opomni. Čemu torej tak ukrep?