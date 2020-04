To je diskriminacija!

Sredi meseca, 16. aprila, sem se prvič soočil z učinkom nekega odloka na vhodu v trgovino.



Varnostnik me je popoldne okoli 14. ure ustavil, češ da po odloku vlade nimam vstopa v trgovino, ker starejši od 65 let lahko nakupujemo le med 8. in 10. uro.



Ker sem šel samo po časopis, sem vstop fizično izsilil po prerivanju z varnostnikom, ker za ta odlok dotlej nisem slišal, doma pa sem preveril, za kakšne omejitve gre – nesrečni varnostnik je imel prav.



Očitno se nekdo poigrava z nami po metodi poskusov in zmot, kar je nedopustno! Kaj je namen? Vsekakor ne zaščita.



Sumim, da gre za sistem vključitve velikega števila Slovencev v nakupovanje ostankov blaga iz prejšnjega dne. Smo torej starejši tik pred napotitvijo na samopostrežnost iz posod za smeti?



Gre za absolutno diskriminacijo brez podlage. Objavite imena avtorjev teh vladnih odlokov!