Tretja razvojna os na nestabilnih temeljih

V zadnjem mesecu je bilo v tisku, tudi v Delu, objavljenih več člankov o tretji razvojni osi na trasi Slovenj Gradec–Šentrupert. Jaz se bom dotaknil le dela trase, ki poteka preko pridobivalnega prostora premogovnika Velenje.



Navkljub dejstvu, da je premogovnik opozoril tako Dars kot MOP, da gre za območje posedanja terena ter da so takšne gradnje tudi z zakonom o rudarstvu strogo sankcionirane, se očitno še kar vsiljuje omenjena trasa. Še več, sedaj naj bi premostili to območje celo z viaduktom!



Očitno nespametni odločevalci ne vedo, da se bodo nosilni stebri viadukta še bolj pogrezali kot sama gradnja AC, razen če bodo globoki več sto metrov, kar bi bilo ob političnem odločanju skoraj normalno. Poznana so dejstva, da se tudi po zaprtju rudnikov procesi posedanja površine vršijo še desetletja, zato tam nihče pri zdravi pameti ne gradi cest, sploh pa ne avtoceste.



Na Češkem se je leta 2003 pričela gradnja na AC odseku D1, ki povezuje Ostravo preko Prage s Poljsko, končala se je leta 2007, ko je bil odsek odprt. Kljub dejstvu, da je potekala trasa preko območja treh v letu 1994 zaprtih premogovnikov ter je bil odločevalec s tem dejstvom seznanjen, so traso politično izsilili. Sedaj se AC poseda ter se bo posedala še lep čas, koliko ne ve nihče, stroški pa kar rastejo in rastejo.



Očitno, je da se zaradi izsiljenih političnih odločitev določenih lobijev, ki so pokrita z menda »strokovnimi odločitvami« državnih institucij, noče preklicati DPN ter trasirati okolju ustrezno traso. Vsekakor bo potrebno sprožiti ustrezne aktivnosti proti tistim, ki zaradi lastnih interesov forsirajo za Savinjsko dolino iz več razlogov (ki jih tokrat ne navajam) neprimerno traso, ki bo davkoplačevalce trajno bremenila z vedno novimi stroški.



V ZRN so ustrezne strokovne inštitucije ugotovile v nekaj letih več kot 70.000 smrtnih primerov zaradi onesnaževanja zraka, zaradi prometa, termoelektrarn itd. Kitajci ugotavljajo, da bodo v treh do štirih mesecih zaradi zastoja prometa in industrije zaradi novega koronavirusa rešili več desettisoč življenj.



Zanimivo pa je dejstvo, da želijo v Velenju zagnati turizem z nadvozom AC nad jezeri, kot da niso izpusti iz Teša že dovolj velik onesnaževalec. Ker že imajo v Velenju Kitajce, bi jih vsaj vprašali, kako poteka okolju prijazna gradnja AC na Kitajskem. Prepričan sem, da ne preko površin rudnikov in da ne uničujejo turistično in kmetijsko zaščitenega okolja.