Trgovine ob nedeljah zaprte (2)

Iz članka z naslovom Trgovine ob nedeljah zaprte (Delo, 30. septembra, stran 2) izvemo, da so naši poslanci sprejeli novelo zakona o trgovini, po katerem prodajalne ne bodo več smele obratovati ob nedeljah. Razen izjem. Bencinski servisi, mejni prehodi, pristanišča, letališča, železniške in avtobusne postaje ter bolnišnice. In prodajalne do 200 kvadratnih metrov, če bodo tam delali nosilci in zastopniki trgovinske dejavnosti, dijaki, študenti in upokojenci.Slovenski izraz »bencinski servis« je pomensko nepravilen, saj gre za vsako maloprodajno prodajno mesto pogonskih goriv v cestnem prometu. Recimo, celo v Sloveniji obstajajo »bencinski servisi«, ki prodajajo samo dizelsko gorivo. V Nemčiji so se bili pred časom v podobnih razmerah nekateri trgovci znašli in pred svojimi prodajalnami vgradili primerno vtičnico za polnjenje električnih vozil in tako zadostili pojmu Tankstelle (po naše bencinski servis). Volk sit in koza cela.Zakon preudarno določa izjeme od prepovedi nedeljskega dela prodajaln tudi za prodajalne v naših pristaniščih.Morskih pristanišč: kot Debeli rtič, Ankaran, Koper (kot Aegida nesporno že od starogrških časov), Žusterna, Semedela (z zdaj manj motečim kandelabrom javne razsvetljave), Izola (z gratis možnostjo popravkov hotelskih računov morjeplovcev z napihljivimi čolni), Strunjan (ruske oljke gor ali dol), paradni Portorož, Piran, Lucija ... po nekaterih zemljevidih celo Savudrija.Rečnih pristanišč: kot (korumpirano TV-) mesto Vipava, Bovec, Most na Soči, Kanal ... po reki Dravi od Koblarjevega zaliva do Lenta (flosarji), v Ljubljani ob Ljubljanici (Breg, Livada, Špica …). Pa argonavtsko starorimsko pristanišče nedvomnega naziva Nauportus (Vrhnika) in starorimski Neviodunum (pri Drnovem). Ki sta sicer potrebna obnove, morda z evropskimi sredstvi. Če ni rok zamujen.Jezerskih pristanišč: kot Bled, Bohinj, Velenje, Cerknica (žal tu nedeljsko delo prodajaln odslej le v zimski sezoni).Lokalni trgovci se zdaj morajo organizirati in skupno ustanoviti nove avtobusne proge (zadostuje enkrat na dan ali celo teden, mesec …), katerih postajališča bodo pred vsako njihovo primerno prodajalno. Po možnosti z neprofitnimi ali brezplačnimi vozovnicami, da v tej zgledni kombinaciji poslovne in humanitarne ideje dobijo še (granatno?) jabolko navdiha, če že ne priznanje kakšne zbornice.Zakonski »nosilci trgovinske dejavnosti« bodo v svojih prodajalnah smeli obratovati tudi ob nedeljah, sami ali »njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci«. V bodoče se nam torej obeta povečano vpisovanje prodajnega osebja na višje šole (zaželeno, da zasebnega značaja, lahko tudi teološko fakulteto), množitev zastopnikov prej omenjenih nosilcev in večji ugled upokojencev. Ki bodo galopirali med prodajno osebje, kot napoveduje članek iz istega Dela z naslovom Voz s problematiko starejših je treba spraviti v galop.Opomba: Prispevek ne odraža nujno mnenja pisca.