Trije dobri novoletni možje

Kaj Slovenci pričakujemo ob (vsakem) novem letu? Trije »novoletni možje« – Zakonodajna oblast, Sodna oblast in Izvršna oblast – pričakujemo od vas, da nam v politiko prinesete modrost, poštenost in čast, ki jih že predolgo tako hudo pogrešamo.



Ne maramo več dosedanjega političnega kiča, kot so politično obračunavanje, korupcija, neodgovornost in podobna plastika. Nujno potrebujemo, da zakonodajna oblast pripravi zakonodajo za dobrobit Slovenije in njenih državljanov – in ne za strankokracijo. Da sodna (strokovna) oblast s prstom pokaže, kje so vrzeli v zakonodaji in ne sodi več po pravilu »slabo za dobro«. Da izvršna oblast postavi strateške cilje Slovenije, razvojne, in ne prodajne!



Spoštovani »trije dobri ljudje«! Zares želimo, da bi vas spoštovali, vendar si spoštovanje morate sami pridobiti z dobrim in poštenim delom, to pa je to, za kar vas narod postavlja in potrebuje. Geslo Delu čast in oblast! ne more biti samo umazana cunja, temveč je to temelji celotne družbene stavbe. Gre za ljudi, gre za narod in gre za planet. Dobri ljudje, rešite nas slabih politikov z dolgo kilometrino in s katastrofalnimi rezultati. Politiki so postavljeni zato, da delajo za narod, in ne obratno – da narod dela za slabo politiko.



Zdaj boste razumeli, kakšna novoletna darila narod pričakuje od novoletnih dobrih mož. Ob novem letu se vedno snujejo novi in boljši načrti, zato smo proti dosedanjim Trem ledenim možem in Zofki. Ne pozabite na posebej omenjene: Družine v stiski. Lačni otroci. Odrinjeni starci. Brezposelni in izkoriščani delavci. Zapostavljeni invalidi in vsi, ki iščejo košček prostora pod soncem.