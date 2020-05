Turizem po slovensko

Dne 16. maja smo se odločili za popoldanski izlet v Mozirski gaj, zavedajoč se, da so sicer najlepši cvetovi tulipanov in drugih spomladanski cvetlic odcveteli, a že samo okolje daje pridih spokojnosti.



Sicer prijazno prodajalko vstopnic sem povprašal po morebitnem popustu za upokojenski par in družino s štirimi (šoloobveznimi) otroki. »Žal je še vsaj dve uri do zaprtja,« nam je povedala in smo tako plačali polno ceno za dve družini. Na ceniku res ni ne popusta za upokojence in ne dovoljenja za družinske karte z več otroki!



Razočaranje nad odnosom se je pokazalo še pozneje, ko si nismo mogli ogledati postavljene razstave in zanimivih objektov iz naše dediščine in obrti, saj je bila zaradi koronavirusa večina razstavišč zaprta. Pričakoval bi, da se temu primerno znižajo tudi cene vstopnic in se doda nižja tarifa/vstopnina v poznopopoldanskem času.



Na tak način je slovenski turizem obsojen vsaj na životarjenje, če ne še slabše.