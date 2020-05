Ukrepi so majhna žrtev

Koronavirus je očitno temeljito spremenil naše razmišljanje.



Ni več vseeno, kdo v državi je nosilec skrbi za zdravje. Ocenjujem, da so pobude za presojo ustavnosti ukrepov dali pobudniki, ki menijo, da se z njimi začenja zgodovina. Prepričan sem, da ne poznajo opisa kuge v Zgodovini slovenskega naroda dr. Josipa Grudna (strani 1070–1080). Okoliščine so sicer drugačne, pa vendar …



Pravimo, če bi imel v mladosti sedanjo pamet, bi, bi … Ali – po bitki je vsak general. Bitka še ni končana, nekateri pa že želijo oceno pravilnosti strategije. Morda kakšen ukrep ni bil potreben ali bi bil lahko boljši (kje so dokumentirani predlogi?). Sprašujem se, ali lahko ustavno sodišče ob množici neznank glede virusa kvalificirano ocenjuje primernost zdravstveno preventivnih ukrepov.



Ta pa bi bila dobra: da bi zaradi ustave žrtvovali življenja!