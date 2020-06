Upam, da bo Teršek ponovno kandidiral

Po sramotnem političnem manevriranju in sprenevedanju ob javno zagotovljeni, a nato strahopetno in verolomno neuresničeni podpori izvolitvi dr. Andraža Terška za ustavnega sodnika vidim le eno možnost, da se ta sramota vsaj delno spere: da se izvrstni ustavni pravnik Teršek prijavi tudi na ponovljeni razpis in da s tem prisili politične stranke oziroma njihove poslance, ki (ne le pri nas) izbirajo ustavne sodnike, da jasno pokažejo, ali jim je več do tega, da dobimo ne le strokovno dobre, ampak tudi politično nepristranske najvišje sodnike, ali do tega, da bi ustregli Janševim apetitom po čimmanj omejeni oblasti.