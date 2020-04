Ustvarjalci se bojijo za knjižnično nadomestilao

V imenu kulture in preživetja tistih, ki pri nas še ustvarjajo, avtorji pozivajo Javno agencijo za knjigo RS, da nemudoma izda odločbe o knjižničnem nadomestilu. Foto Tomi Lombar/delo

Koronavirus je vrgel svet s tečajev in popolnoma spremenil in upočasnil življenje. Velika večina vlad poskuša reševati nastali položaj s svežnji pomoči gospodarstvu. O tem te dni odločal državni zbor. Vlada naj bi med drugimi poskrbela tudi za pisatelje.In je že. Odtegnila nam je že leta 2019 zasluženo plačilo knjižničnega nadomestilaVlada je dne 13. marca.2020 sprejela sklep št. 410003-2/2020/1 o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna. Na podlagi tega sklepa je državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc poslala dopis Javni agenciji za knjigo št. 6130-1/2019/28 z dne 27.3.2020 z naslovom Obvestilo posrednim proračunskim uporabnikom (skladi, agencije) glede sprejemanja novih finančnih obveznosti.V njem so podana priporočila, da se javni razpisi in pozivi, ki so v teku ali so prijavni roki že zaključeni, vodijo do priprave odločb.V času kriz so prve žrtve vedno pisatelji, pesniki, dramatiki, prevajalci, ilustratorji, fotografi, skratka ustvarjalci, ki smo zaradi svojega dela upravičeni do knjižničnega nadomestila. Očitno je, da bomo navedeni tudi v času korona zakonov in korona ukrepov potegnili kratko. Odločbe o knjižničnem nadomestilu so običajno prihajale na naše naslove v tem času, da smo potem meseca maja in junija prejeli plačilo. V času, ko smo kulturniki posebej ranljivi (naš trg je v celoti zaprt zaradi sklepov vlade) in smo ostali brez sredstev za preživetje, je vsako zmanjšanje zasluženega plačila ali zamik pri izplačilu že zasluženega za izposojo v knjižnicah v lanskem letu prava katastrofa in grožnja za obstoj.O tej zadevi zato ni treba izgubljati besed.Vlada bi najprej pomagala kulturnikom tako, da bi odredila čim hitrejšo izvršitev in plačilo že opravljenega v celoti.Knjižnično nadomestilo za leto 2019 je v celoti zapadlo in gre za že pridobljene pravice tistih, katera gradiva so bila izposojena v knjižnicah. Gre za sedemsto ljudi, ki jim priporočilo ministrstva za kulturo ogroža preživetje.Če odločbe ne bodo izdane in se bo čakalo na rebalans proračuna, bo to pomenilo zamik plačila za najmanj pol leta ob istočasni nevarnosti zmanjšanja plačila, kar pa je v tem trenutku nesprejemljivo.Intervencijski megazakon za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa je zagledal luč sveta te dni in kultura je ostala pozabljena. Roka, ki naj bi dala, je za kulturnike očitno zelo mačehovska, roka, ki nam bo vzela že zasluženo, pa je trda in neizprosna.V imenu kulture in preživetja tistih, ki pri nas še ustvarjamo, pozivamo Javno agencijo za knjigo, da priporočilu ne sledi in nemudoma izda odločbe o knjižničnem nadomestilu.Upravičenci zahtevamo, da prejmemo v roke pisanje, v katerem je zapisano, koliko nam od izposoj pripada za leto 2019, da bomo lahko, če bo oblast to znižala, pokazali, koliko smo položili na oltar domovine in koliko smo si morali izposoditi ali izprositi od drugod, da smo preživeli.Igor Karlovšek in sopodpisniki: Vinko Möderndorfer, Maja Gal Štromar, Cvetka Sokolov, Majda Koren,Tadej Golob, Aksinja Kermauner, Janja Vidmar, Nataša Konc Lorenzutti, Boštjan Gorenc-Pižama, Saša Pavček, Andrej. E. Skubic, Milko Lazar - skladatelj, Katja Zakrajšek, Alenka Sottler, Borja Močnik, Jure Ivanušič, Sonda trinajst, Brane Mozetič, Beti Zerovc, Iztok Sitar, Klarisa Jovanovič, Klemen Kordež, Klemen Bračko, Alenka Jovanovski, Anja Radaljac, Jakob Bekš, Arjan Pregl, Brina Vogelnik, Anja Bornšek, Polona Glavan, Mitja Lovše, Rok Kovač, Hana Stupica, Katja Smerdu, Jernej Kovač Mynt, Aphra Tesla, Anamari Hrup, Pavel Koltaj, Mojca Sekulič, Aljaž Koprivnikar, Dragana Alfirević, Danijel Bogataj, Barbara Skubic, Metka Begušar Bizjan, Maja Lamovšek, Petra Preželj, Matafirska Katarina, Aleš Učakar, Viva Videnović, Neža Ropret, Urška Boljkovac, Tine Grgurević, Tina Žen, Ajda Vogelnik, Helena Marko, Suzana Tratnik, Tea Hvala, Jelka Ciglenečki, Bojana Dimitrovski, Ana Schnabl, Barbara Lipovšek, Barbara Kalan, Ana Zavadlav, Sara Šabec, Jošt Jesenovec, Jedrt Lapuh Maležič