V razmislek – odpoved mature

Dijaki morajo priti do šole – ali bo takrat že zagotovljen javni prevoz, še ne vemo, in tudi če bo, se sprašujem, ali bo varen. Foto Jure Eržen

Spoštovana ga. ministrica dr. Simona Kustec Lipicer, najprej bi se vam, vaši ekipi, ravnateljem, učiteljem in vsem ostalim sodelujočim zahvalil za vaš trud za čim bolj nemoteno izvajanje izobraževalnega procesa v teh res težkih časih. Menim, da ste v danih okoliščinah naredili zelo veliko, da proces izobraževanja poteka vsaj po moji oceni dokaj uspešno.Sem oče dijakinje četrtega letnika gimnazije in zato še s posebno pozornostjo spremljam vse debate in odločitve v zvezi z izvajanjem letošnje mature. Verjamem, da vse odločitve tudi glede mature sprejemate v širokem krogu strokovnjakov in da pri tem poskušate upoštevati vse vidike. Trenutna odločitev je, da se bo matura izvajala v nespremenjenih okvirih, le začetek mature je preložen s 5. na 30. maj.Z omenjeno odločitvijo o izvedbi mature se ne strinjam in bi rad predstavil nekatere vidike, ki jih morda niste v zadostni meri upoštevali:Ob trenutnem poteku epidemije menim, da bi z izvedbo mature z začetkom konec maja resno ogrozili zdravje dijakov in učiteljev. Argument, da je pri maturi tako ali tako dva metra prostora med dijaki, se mi zdi smešen. Dijaki morajo priti do šole – ali bo takrat že zagotovljen javni prevoz, še ne vemo, in tudi če bo, se sprašujem, ali bo varen. Ta problem sicer lahko rešimo starši in sami poskrbimo za prevoz. A v sami šoli se bodo dijaki hočeš nočeš pogovarjali, srečevali in družili in ne bo mogoče vzdrževati varne razdalje. Tudi nekajurno sedenje in reševanje nalog v skupnem prostoru je ne glede na ukrepe (ali bodo uporabljali maske!) zelo rizično.Kljub vsemu trudu učenje na daljavo ne bo tako uspešno kot učenje v šoli, poleg tega se bodo tudi razlike v znanju med učenci povečale. Tudi same priprave na maturo bodo zaradi vseh okoliščin skrajšane in manj učinkovite. S tem se bo tudi objektivnost ocen na maturi zelo zmanjšala.Anketa med maturanti (N=5578) je pokazala, da jih več kot 70 odstotkov predlaga, da se matura izvede v zmanjšanem obsegu snovi, 15 odstotkov maturantov pa predlaga ukinitev. Verjamem, da je delež maturantov, ki predlaga ukinitev letošnje mature, v tem trenutku bistveno večji, saj je bila anketa izvedena v trenutku, ko se dijaki in vsi skupaj še nismo zavedali resnosti in obsežnosti epidemije. Zelo dobro je vidik dijakov predstavljen v dveh člankih, in sicer na spletni strani Dijaške organizacije Slovenije in Večera.Mednarodna matura je bila v Sloveniji že pred nekaj časa odpovedana. Če sem dobro obveščen, sta med evropskimi državami Francija in Nizozemska maturo že odpovedali.Menim, da je za dijake četrtega letnika srednjih šol že sama trenutna situacija v povezavi z epidemijo velik zrelostni izpit in ne potrebujejo še dodatnega v obliki mature. Sam pripadam generaciji »srednješolskega usmerjenega izobraževanja« in zrelostnega izpita v obliki mature nisem imel in ne verjamem, da so naše generacije zaradi tega kaj manj zrele kot ostale. Torej odpoved mature za eno generacijo vsaj po mojem ne bi bistveno vplivala na njeno znanje in zrelost, posebej ob upoštevanju posebnih okoliščin.Glede na napisano predlagam, da se letošnja matura odpove. Dijaki zadnjih letnikov v miru in brez dodatnih stresov zaključijo četrti letnik, če ne drugače, z ocenjevanjem na daljavo. Ocene tretjega letnika in četrtega letnika (mogoče zaradi razlik pri ocenjevanju na daljavo celo ocene samo za prvo polletje četrtega letnika) se potem upoštevajo kot osnova za vpis na fakultete. Fakultete, ki se jim to zdi potrebno, lahko izvedejo sprejemne izpite, seveda če bo to glede na okoliščine možno.