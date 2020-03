»Virus«, ki razsaja ob koronavirusu

V tem času, usodnem bolj, kot si lahko predstavljamo, se pojavlja na medmrežju veliko sporočil, ki niso preverjena. Z nadaljnjim razpošiljanjem takšnih nepreverjenih sporočil širite »virus«, ki ustvarja dvome o stroki in posledično o ukrepih, ki so v našo korist.



Kdo pa je ta človek, ki sporoča? Ste preverili njegovo ime, njegovo wikipedijo in njegova strokovna dela ter formalno izobrazbo? Moderna tehnologija omogoča, da lahko poiščete svetovne avtoritete iz stroke s tega področja. Potrudite se, najdite in preverite. Tehnologija nam nudi tudi prevajalnike. Tako da ni nobene ovire za spoznanje.



Problem danes je, da se ne posluša strokovnjakov in da lahko razpravlja že vsak nevednež o vsem, brez vsakršnega znanja. Mi pa se v naši nemarnosti zadovoljimo in verjamemo sporočilu, ki ga želimo slišati. Ni se poslušalo stroke s področja epidemije, ki je Italijo pozivala že konec prejšnjega leta k ukrepom, pa so zaslepljeni od sle po dobičku, da ne izgubijo zimske sezone, ta opozorila preslišali. Vsaki dan gledamo spremljamo masovno umiranje v Italiji.



Moja dva dobra prijatelja iz Poreča, ki sta pokala od zdravja in vitalnosti, sta okužena. Eden od njiju je že na aparatih. Okužili so ju brezbrižni in neuki italijanski turisti, ki so prišli na pogreb znanega gostilničarja in skupnega prijatelja.



Če sporočila niste preverili, obstaja velika verjetnost »fake« sporočila z namenom hujskaštva, vnašanja nemirov in posledično nasilja. Dragi ljudje ... Zbudite se že enkrat, da ne bo prepozno – ker je že zelo pozno.