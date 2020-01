Volilni sistem

V Sloveniji ima oblast ljudstvo in so politiki njihovi delojemalci, ljudstvo pa delodajalci. Foto Leon Vidic

Neverjetno, a resnično je, da naši politiki ne vedo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in so politiki njihovi delojemalci, ljudstvo pa delodajalci. Postavi se vprašanje, kako lahko politiki, ki so v strahotni manjšini, odločajo o volilnem sistemu, o katerem lahko odločamo samo državljani.Odgovor je jasen. Državljani se ne zavedajo, da so delodajalci politikom, politiki pa to izkoriščajo in si lastijo državo, last ljudstva.Pri nas ni demokracije, je sodobna kraljevina vladajočih politikov v koaliciji, ki jo imenujemo strankokracija, kar nima zveze z demokracijo – ali še huje, pri nas je vladavina strankokracije, ki je sodobna kraljevina več kraljev, ki so v koaliciji ... Državljani pa to mirno prenašamo. Umišljenim kraljem, ki so strankarski veljaki, pa ne smemo dovoliti, da bodo odločali o volilnem sistemu, ker si ga bodo prikrojili po svojem osebnem egoizmu.Dragi državljani Slovenije. Sprememba volilnega sistema je stvar referenduma, in ne odločitve voditeljev vladajočih politikov. Oni skrbijo samo zase, državljani jim pa ne pomenimo nič. O spremembi volilnega sistema se sme odločiti samo ljudstvo na referendumu, in ne politični veljaki, ki so predstavniki ne omembe vredne manjšine državljanov. Ali veste to, državljani?