Volivci smo včasih naivni, nismo pa bedaki

Naj spomnim, da nas je Janševa prva vlada v mandatu od leta 2004 do leta 2008 zadolžila, čeprav je bil to čas gospodarske rasti. Foto Leon Vidic

Toliko sprenevedanja, laži in naivnosti že dolgo nismo slišali oziroma doživeli. Tega si ne bi smeli privoščiti niti preprosti ljudje, kaj šele predsedniki slovenskih političnih strank, ki naj bi vodile našo Slovenijo. V Sloveniji res še vedno ne vemo, kaj je demokracija? Ali pač?Začnimo pri odstopni izjavi premiera. Vsi strankarski prvaki so bili užaljeni, presenečeni in so se sprenevedali, da niso nič vedeli, da bo predsednik vlade odstopil. Da takšno »soliranje« ni dopustno, da se ni z nikomer posvetoval itd. No, minilo je samo nekaj dni in že smo izvedeli, da so se sicer res z njim pogovarjali, vendar so le ugotavljali, da manjšinska vlada brez solidne podpore v državnem zboru ne more delovati in začeti pripravljati ter izvajati sistemskih sprememb. Gre za strukturne spremembe v zdravstvu, izobraževanju, pokojninski reformi, pri sistemu obrambe ...Zato se je treba vprašati, kako naprej. Govor je bil o rekonstrukciji vlade, o novih razgovorih z Levico in seveda tudi predčasnih volitvah – in s tem tudi o položaju in pričakovanjih strank v koaliciji. Razen LMŠ jim predčasne volitve niso bile blizu. Ampak, izvedelo se je tudi, da so hkrati s temi razgovori veljaki koalicijskih strank že imeli tudi »tajne« razgovore s SDS in NSi o novi možni koaliciji. Izvedeli smo tudi, da so ugotovili, da je nova koalicija mogoča, vendar je ne sme voditi J. Janša. Predsednik NSi Matej Tonin se je že videl v vlogi premiera.Pri tem je seveda Janša vedel, da je to račun brez krčmarja. Na ves glas je razglašal in zagovarjal predčasne volitve. To je bilo sporočilo za SMS, SAB in Desus, da bodo na predčasnih volitvah potegnili krajši konec in jih ne bo več v DZ. Prav tako tudi poslanci niso bili navdušeni nad predčasnimi volitvami (kdo naj bi se sam odrekel belemu kruhu). Tako morajo skupaj sprejemati predloge, ki jim jih ponuja Janša. Povedal jim je, da imajo njihove »želje« in špekulacije glede predsednika vlade predznak velike naivnosti, ker bo vlado vodil on sam in nihče drug, če bo nastala nova koalicija.Pri vsem tem strankarskem »kupčkanju« pa so komaj in mimogrede omenjali Slovenijo in nas, njene državljane, torej njihove volivce. Pripisali so nam, da mi želimo ali zahtevamo – tako to razlaga Janša –, da moramo imeti stabilno in močno vlado, ki ne bo »truplo«, ko ali če jo bo vodil Janša. Seveda je pogoj, treba je zagotoviti dostojno večino v DZ. Zato naj se zainteresirani preštejejo in to zagotovijo. Nam in njim pa ni povedal (oziroma se nismo spomnili), da Janša ne bi bil predsednik, če bi bile predčasne volitve, tako kot tudi zdaj ni bil. Volivci smo včasih naivni, nismo pa bedaki.Naj spomnim, da nas je Janševa prva vlada v mandatu od leta 2004 do leta 2008 zadolžila, čeprav je bil to čas gospodarske rasti. Te dolgove bomo še dolgo odplačevali. V drugem mandatu pa je tako »uspešno« vodila državo, da je morala tako kot zdaj Šarčeva predčasno končati svoj mandat. Toliko samo mimogrede. Zdaj pa spet samo Janša ve, kaj nam bo ali je pripravljen »ponuditi«? Verjetno enako ali podobno »blaginjo«, ki jo je že prej ponujal, pa je državljani, žal, nismo »znali ceniti«.