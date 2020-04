Dobro je, če državljani ubogajo oblast, ker se je bojijo. Še bolje je, če jo ubogajo, ker jo spoštujejo. Pri nas jo ubogajo, ker se je bojijo. Spoštovati je ni mogoče.



Kako naj spoštujemo predsednika države, ki poskakuje pred domom starejših, ti pa mu, nagneteni na balkonih, izkazujejo hvaležnost za njegovo pozornost? Njegov usnjeni letalski jopič, v katerem se sprehaja ob meji, nekoliko preveč spominja na nekdanjega ameriškega predsednika Busha, ki je proslavljal »zmago« nad Irakom, njena posledica pa so bili milijoni mrtvih, desetine milijonov beguncev, uničene države, tisoči, ki so utonili v Sredozemskem morju, pa tudi begunci, pred katerimi zdaj naš predsednik s sprehajanjem ob meji poziva k protiustavnemu ravnanju.



Kako naj spoštujemo predsednika vlade, ki v sli po oblasti izkorišča nesrečo in pri tem ne pozna meja? S »svojimi« ljudmi zamenjuje vse, ki niso njegovega mnenja oziroma ki morda ne bodo njegovega mnenja. Za povrh pa nam kot nekdanji zagrizeni komunist vošči blagoslovljene velikonočne praznike. Ni ga sram pridružiti se čudaškemu predsedniku ZDA pri uničevanju Svetovne zdravstvene organizacije.



Predsedniku vlade pomaga verodostojni gospod Kacin, ki nas na TV-zaslonih s pogrebniškim glasom nenehno »pomirja«. Pri tem si izmišljuje nove in nove nesmiselne ukrepe, ki naj bi povečali našo ubogljivost. Med drugim tudi, naj upokojenci v trgovine s seboj nosijo osebne dokumente.



Kako naj spoštujemo člane vlade, ki so za ščepec oblasti pripravljeni prodati svoja »prepričanja«, zapustiti eno vlado in se pridružiti drugi? Kako naj spoštujemo člane parlamenta, ki si za fotografiranje nataknejo maske, nato pa jih spravijo v žep ali odvržejo?



Koronavirus bo imel predvidljive gospodarske posledice. Najhujše bodo, ko se bo iz razvitega sveta razširil v nerazviti svet; tam se mu bo pridružila lakota, zaradi katere že zdaj umre mnogo več ljudi, kot jih umre zaradi virusa. Virus je razkril bedo evropske solidarnosti in ogroža EU.



Morda pa ima virus vsaj eno dobro posledico; zdi se, da so ljudje postali prijaznejši.