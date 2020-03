Vprašanje urednikom vizualnih medijev

Vprašanje je strokovne narave, zadeva intervjuje ter pogovore novinark in novinarjev s politiki in gospodarstveniki, še zlasti v času sedanje »virusne krize«.



Seveda pa se moje pisanje nanaša tudi na razne poprejšnje okrogle mize (ki to po geometrijskih pravilih niso), na primer pozimi pred Cankarjevim domom ali na raznih trgih po Sloveniji, skratka, na prostem takrat, ko je utrip življenja najbolj hrupen. Gre namreč za slabo slišnost in razumljivost govora novinarjev, še bolj pa sogovorcev, ki jih preprosto ni mogoče razumeti, saj prevladuje hrup cestnega prometa zaradi neprimerno izbranih lokacij.



Tudi izbira tipa mikrofona za oglašanje na prostem je pogosto neprimerna. Kot nekdanji zvokovni mojster na RTV Ljubljana že vem, kje in kako je treba upoštevati pogoje akustike, da bosta izpolnjena namen intervjuja in zvočna kvaliteta prenosa.

Cilj novinarjevega prispevka mora vedno biti: razumljivost vpraševalca in govorca.



Glede na to, da so vaši intervjuji namenjeni nam gledalcem (in poslušalcem) pred zasloni, vas v imenu vseh nas prosim, da upoštevate moj predlog. Preselite se v avle, stran od cestnega in tovarniškega hrupa, in se posvetite bistvu ter vsebini vaših intervjujev, zato da bomo mi, gledalci, vedeli, kaj ste vprašali in kaj so vam sogovorci odgovorili. Vnaprej hvala!