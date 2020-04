Vrečke za odpadke v času epidemije

Vladi predlagam, da nabavi dve vrsti papirnatih vrečk primerne velikosti v rdeči in rumeni barvi. Vrečke naj bodo namenjene izključno ločenemu odlaganju odpadnega materiala, povezanemu s koronavirusom.



V rdeče vrečke bi shranjevali odpadne maske, v rumene pa odpadne rokavice. Napolnjene bi lastnik najmanj dvakrat prepognil in jih zaprl s spenjačem ali lepilnim trakom. Vrečke naj bi bile v vsaki trgovina na razpolago vsakomur, in to brezplačno.



Tisti, ki živijo na podeželju, bi rdeče vrečke lahko sežigali (v peči na trda goriva, v štedilniku na trda goriva in podobno), lahko tudi zunaj na kurišču. Tisti, ki živijo v stanovanjskih blokih in nimajo ne peči ne štedilnika na trda goriva ali možnosti kurjenja zunaj, pa bi rdeče vrečke odvrgli v posebne temu namenjene kontejnerje za komunalo. Sežgala bi jih komunalna podjetja.



Rumene vrečke pa bi vsi odlagali v posebne komunalne kontejnerje, ki bi jih ta praznila ločeno od druge embalaže – morda bi jih tudi kako obdelala, morda termično, kemično …



Sedanje stanje je tako, da se uporabljene maske in rokavice odlagajo nenadzorovano v komunalne odpadke. To ni sprejemljivo, ker koronavirus lahko pod ustreznimi pogoji na komunalnem odpadu preživi dalj časa.