Zdravniki in sms: materialni strošek

»Narobe svet, v katerem bomo 'primarci' zboleli ali pa znoreli.«



To je zapisala ena od kolegic pediatrinj na e-povezavi Sekcije za primarno pediatrijo ob posvetovanjih, kako pravilno ravnati na primarnem nivoju ob tem, ko s političnih in strokovnih vrhov dobivamo navodila. Potem pa še druga in tretja in vsaka so malo drugačna.



Razumljivo. Covid-19 nam je vsem odprl nov svet. Tudi svet bojazni, v katerem strah privzema obliko nasilja, odklanjanja, iskanja krivcev. Z morjem jezenja, katerega plima med prvimi zaliva prav zdravnike. In se stopnjuje. Z naslednjimi sunki prihaja cunami. Tako v sosledju dogodkov mnogi čutimo odnos akterjev slovenske družbe do slovenskega zdravstva. Posebej do zdravnikov.



Mnogi smo osupnili že ob Mladini 14. februarja: V ospredju je želja, da bi bile medicinske sestre zgolj pridne in tiho ter čim manj izobražene. To govori oseba, ki si menda prizadeva izboljšati slovensko zdravstvo? S popolno slepo pego za to, da obstajajo v Sloveniji odlično usposobljene srednje medicinske sestre, katerih prizadevanja za čim boljše delo so neprecenljiva!



Za pacienta lahko dobro poskrbi le tim, katerega vsak član vlaga čim večji del sebe v zakladnico skupnega znanja – tudi zaupljivega in spoštljivega odnosa do sodelavcev in do pacientov. Izkušnje mnogih zdravnikov in medicinskih sester, ne le diplomiranih, ampak tudi srednjih, so zajete v naboru odličnega sodelovanja in vzajemne spodbude za pridobivanje novih znanj. Prav s tem se veča kvaliteta skupnega dela. Marsikje timi živijo načelo v slogi je moč. Dobro zavedanje tega je bilo tudi podlaga za upor zdravnikov do prizadevanja predstavnic diplomiranih medicinskih sester, ko so se lotile samovoljnega določanja kompetenc in samovoljnega razumevanja timskega dela.



Splošna panika, ki je bila uvertura v naše soočenje s covidom-19, nam je prinesla še nove valove očitkov. Na primer izjave predstavnikov ministrstva za zdravje (MZ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v smislu, da smo itak dolžni biti pripravljeni na soočanje z gripo in ošpicami, zakaj torej nismo pripravljeni na novi virus. Pred takšno izjavo bi bilo potrebno upoštevati, da smo vsi zdravniki proti ošpicam obvezno cepljeni, mnogi pa se s cepljenji ščitimo tudi pred gripo. Ali pa napadi na Zdravniško zbornico Slovenije, ki je z razmerami na terenu edina realno seznanjena in je vladi prav zato podala svoje predloge. Do žaljivih izjav, ki so se po neprimernih izjavah z vrhov kot plaz sprožile še v družabnih medijih.



Javno mnenje je barometer družbenega kaosa. Zdravniki in srednje medicinske sestre smo v Sloveniji kakor glavni krivci za nered, nesposobni poskrbeti za slovenski narod, ki bi si zaslužil dobro zdravstvo, mi pa smo z našo domnevno nesposobnostjo le nepotrebni materialni strošek. Enim in drugim že grozi izbris. Srednje medicinske sestre brišejo odločujoče struje, zdravniki pa se brišemo kar sami. Razpisi za specializacije ostajajo prazni. Čaka nas torej novi svet, krasni novi svet.