Zakaj bi ukinili Nacionalni preiskovalni urad?

Slovenska policija – in s tem tudi slovenska kriminalistična policija – zagotavlja državljanom Republike Slovenije visoko raven varnosti, s kakršno se lahko ponaša le malo držav. Kriminalisti, ki nam to ni le poklic, ampak tudi način življenja, se po svojih najboljših močeh trudimo za zakonito, strokovno in učinkovito opravljanje svojih nalog.



Glede na izkazane ocene na področju stanja varnosti, glede na ocene, izhajajoče iz anket o zaupanju javnosti v delo policije, in izraženi občutek varnosti nam to dobro uspeva. Seveda pa slovenska policija ni osamljena v svojem boju, predvsem zoper mednarodni organizirani kriminal in druge hude oblike kriminalitete, zato se učinkovito povezuje s policijami v mednarodnem okolju. Z njimi odlično sodeluje, izmenjuje informacije, znanje in izkušnje in je zelo cenjen partner v tem mednarodnem okolju, kjer povsod poznajo take ali podobne specializirane kriminalistične enote.



Ker je vedno mogoče še kaj izboljšati, je bil za preiskovanje hudih oblik gospodarske kriminalitete in korupcije leta 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki združuje različne strokovnjake z mnogih področij gospodarske kriminalitete ter organiziranih in drugih hudih oblik kriminalitete. In prav NPU se učinkovito povezuje tako z enotami znotraj policije, z drugimi institucijami in organi s področja varnosti v Republiki Sloveniji kakor tudi s policijami drugih držav.



Zavedamo se, da se mora kriminalistična policija hitro in učinkovito prilagajati novim razmeram in okoliščinam na področju varnosti, se posodabljati, iskati nove poti in nadgrajevati svojo učinkovitost. Tako je tudi z Nacionalnim preiskovalnim uradom in drugimi podsistemi v policiji in zunaj nje. Ne zatiskamo si oči, da se da delati še bolje, zato venomer iščemo nove poti napredka in nadgrajevanja. Odprti smo za konstruktivne pripombe, pobude in predloge.



Nikakor pa ne pristajamo na neargumentirane predloge ter posplošene in zavajajoče ocene, ki jih je v svoji poslanski pobudi podala Slovenska nacionalna stranka; namen takega političnega predloga pa lahko zgolj slutimo. Po njihovi logiki tako sledi ukinitev specializiranega državnega tožilstva in specializiranih kazenskih oddelkov sodišč za sojenje najzahtevnejših zadev. Politiko dojemamo kot zbirek idej, ki naj ustvarjajo pogoje za učinkovito, zakonito in strokovno delovanje državnih in drugih organov, nikakor pa ne kot mehanizem razdiranja, podiranja in oteževanja, če že ne kar onemogočanja dela.



Predlog, da se Nacionalni preiskovalni urad preprosto ukine, je po našem mnenju nepremišljen in destruktiven, saj bi njegova uveljavitev pomenila precejšen zastoj in težave pri odkrivanju in preiskovanju najhujših oblik kriminalitete.



Za konec samo drobec opisa dela in rezultatov NPU: v desetih letih obstoja so preiskovalci spisali kazenske ovadbe za kar 863 kaznivih dejanj, pri katerih so odkrili za skoraj 1,4 milijarde evrov škode oziroma protipravno pridobljene premoženjske koristi.