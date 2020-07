Zakaj za nezaposlene ni protikoronskih ukrepov?

Glede na to, da ne dobim odgovora ne od predsednika vlade ne od pristojnih ministrov (za delo, za gospodarstvo, g. Lahovnika kot svetovalca), na katere sem se obrnil tudi na twitterju, kjer so aktivni, se obračam še na vaš časopis. (Če ga zgoraj omenjeni berejo?)



Zanima me namreč, zakaj noben od tako imenovanih protikoronskih ukrepov ni zajel nezaposlenih? Govorim o nezaposlenih, ki so bili na zavodu že pred krizo zaradi pandemije covida-19 (70.000 ljudi), vsi pa vemo, da se je iskanje dela med krizo popolnoma ustavilo. Zdaj se zadeve počasi normalizirajo, ampak od česa naj živi človek, ki mu je nadomestilo na zavodu medtem poteklo?



Seveda se strinjam, da se je pomagalo ljudem, ki so izgubili službe, da se je pomagalo samostojnim podjetnikom ... ampak če se je lahko dalo pet milijard evrov za banke, potem ne razumem, kako se je lahko prezrlo 70.000 ljudi? Tudi razumem, da nekaterim ustreza nedelo in biti na zavodu, ampak ni pošteno, da se vse meče v isti koš. (Večina bi rada delala, vendar ne more.)



Moj predlog je, da se osebi, ki je trenutno na zavodu z 80-odstotnim nadomestilom, čez tri mesece pa bo zgolj na 60-odstotnem, omogoči tudi v prihodnjih treh mesecih po 80 odstotkov nadomestila. Drugi predlog je, da se obdobje na zavodu podaljša (kot se podaljšujejo drugi ukrepi) do ugodnejših gospodarskih časov, saj se trenutno veliko delodajalcev boji drugega vala in si ne upajo zaposlovati. Predlagana dva ukrepa sem pred tremi meseci poslal na različne naslove, a sem ostal brez odgovora.



Prosim tudi za odgovor na vprašanje, kaj se zgodi s človekom, ko mu nadomestilo poteče? Cenzus za socialno pomoč je namreč zelo nizek, človek pa vseeno ima stroške, kredite, otroke ...