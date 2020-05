Zavedamo se vaše žrtve in jo spoštujemo

Govorim tudi v imenu tistih, še živih ali pokojnih, za katere so govorili, da »bi itak umrli«. To pomeni: pustimo jih umreti, nam pa pustite svobodo. Foto Jože Suhadolnik

Delo je 5. maja na strani 7 objavilo kolumno Urše Zabukovec z naslovom Krasni novi svet Verjamem, da je težko prenašati omejitve v času pandemije; mladim težje kot starim, ki tako ali tako raje tičimo doma.Če bi se omejevali samoiniciativno in po svoji volji na osnovi smernic epidemiologov, bi omejitve prenašali lažje. Ker pa te reči ne delujejo samo na zaupanje, saj se vedno najdejo ljudje, ki jim ni mar zase, še manj za druge, je potreben državni nadzor. Tega je težje prenašati, posebno če so državni uslužbenci preveč zagreti in zavzeti in če pri izpolnjevanju svojih dolžnosti prekoračujejo zdravo pamet in meje človeško sprejemljivega.Še težje je, če se med ljudmi začne ovajanje. Preveč vdane in agresivne samozvane izpolnjevalce oblastnih zapovedi težko prenašamo. Preziramo jih in bojimo se jih. Ogrožajo naš občutek povezanosti z drugimi ljudmi, občutek solidarnosti, ki nas varuje pred »onimi«, pred oblastjo, pred državo, ne glede na to, kako legitimna je oblast.Spadam v ogroženo skupino prebivalcev. Enkrat sem se že srečal z Minljivostjo in mislil sem, da se je odtlej ne bojim več. Pride, ko pride, »jest sm prpravlen«. A vendar mi ni vseeno, kako v ogroženosti od virusa ravnajo ljudje okoli mene.Vem, da je mladim težko, zato kolikor mogoče sam skrbim, da se ne izpostavljam. Ostajam doma, samo s kolesom šinem po praznih cestah. Tudi v hiši, kjer živiva z ženo skupaj s sinovo družino, smo žalostno disciplinirani. Ne objemamo se, ne približujemo se preveč, samoiniciativno, ker ne želimo drug drugega okužiti.Tega ni kriva oblast, ampak narava; ne morem ji reči maščevalna, ker ni oseba. Res je, da je že tudi čas, ko se bo treba umakniti. A skrajno žalostno bi bilo družbeno vzdušje, ki bi mi nakazovalo, da je to od kogar koli zaželeno. Glede na prekomerno družbeno bogastvo, ki je daleč od skrbi družbe in mojih bližnjih za preživetje, bi bilo tako moje preudarjanje prav izdajalsko bojazljivo. Ne mislim se umakniti razvajencem, deležnih vse blaginje in svobode. Govorim tudi v imenu tistih, še živih ali pokojnih, za katere so govorili, da »bi itak umrli«. To pomeni: pustimo jih umreti, nam pa pustite svobodo. Tako mišljenje ni vredno človeka.Tudi meni niso všeč nerazumne omejitve in pretiravanje, kot je bila prepoved prehajanja meja slovenskih mikroobčin po gozdnih stezah, a nekatere omejitve so potrebne. Pozorni moramo biti na morebitne skrivne namere oblasti po prekomernem poseganju v državljanske svoboščine pod krinko skrbi za zdravje naroda. Tudi namere o preoblikovanju »narodnega značaja« po podobi ene stranke so pretirane in ne upoštevajo usode takih metafizičnih poskusov izboljševanja ljudi v naši nedavni zgodovini. Vlade imajo povsod v demokratičnih deželah opozicijo: v parlamentu in na ulici, legalno in legitimno.Opazujte vlado, vsako vlado, protestirajte proti njej in vsem nečednostim in sprevrženostim, ki se zaredijo v njej in okoli nje, a izpolnjujte tiste njene ukrepe, ki varujejo blaginjo in življenje vseh, v tem času še posebej nas starcev. Zavedamo se vaše žrtve in jo spoštujemo.